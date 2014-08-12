Двухголового дельфина нашел учитель на пляже в Турции

Новости Турции. Тело мертвого дельфина на одном из пляжей Измира обнаружил учитель физкультуры. Мужчина сообщил о своей находке в полицию.

Дельфина для дальнейшей экспертизы забрали специалисты.

Ученые отмечают, что подобное явление встречается крайне редко.

Тугрул Метин, учитель:

Я заметил дельфина еще в море и наблюдал, как его вынесло на берег. Я сначала подумал, что мне показалось. Никогда не видел ничего подобного и был просто в шоке.

Несколько лет назад Нью-Йорк всполошило страшное животное.

Под Бруклинским мостом местные жители обнаружили неизвестное существо. «Манхэттенский монстр», как так прозвали его в США, выглядит как нечто среднее между собакой, свиньёй и болотным грызуном. У него нет шерсти, зато, как у человека, есть 5 пальцев. Снимок сделала фотограф-любитель на камеру мобильного телефона, а затем обратилась к городским властям. Департамент парков и мест отдыха Нью-Йорка отказывается искать других особей данного вида.

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Минувшей весной неизвестное животное нарушило покой белорусов. Хозяева частных подворий в Брестской области принимают меры для сохранения жизни домашних животных – в регионе промышляет неизвестный хищник. В одной только деревне Зёлово Дрогичинского района зверь загрыз более десятка животных. Его не останавливают ни заборы, ни укрепленные двери. Местные жители боятся повторения ночной охоты. Говорят, страшно не только за животных, но и за свою жизнь. Продолжение этой истории вы узнаете из видео.