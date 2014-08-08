Ирина Орлис, зоотехник первой категории Минского зоопарка: 9 августа Минскому зоопарку исполняется 30 лет!

У Минского зоопарка 9 августа будет юбилей - 30 лет. В связи с этим событием, гость программы «УТРО» на СТВ - зоотехник первой категории Минского зоопарка Ирина Романовна Орлис.

Как зовут это чудо, которое Вас сопровождает?

Ирина Орлис, зоотехник первой категории Минского зоопарка:

Чудо зовут Лика. Это гусар - красная мартышка. Живут они в Африке. Лике 5 месяцев. Родилась она в нашем зоопарке. Это уже второй детёныш у красных мартышек, но они сами их не выкармливают, и поэтому мы этих обезьянок забираем в Минск. Наш главный зоотехник выращивает обезьянок дома.

Вы же знаете язык обезьянок, что она хочет нам сказать?

Ей страшно и в то же время интересно. Она впервые вот так далеко от зоопарка, поэтому она ведёт себя как ребёнок.

Легко ли ухаживать за обезьянкой?

Ирина Орлис:

Обезьянка - это не домашнее животное. Когда обезьянка вырастает, то… Представьте, что это трёхлетний ребёнок с силой взрослого мужчины! Мне когда-то дали подержать дома дикого волчонка, и тогда я на всю жизнь поняла, что лучшие животные для дома - это кошка с собакой. И сейчас у меня и кошка, и собака!

Присутствуют ли в Минском зоопарке экзотические животные, и доводилось ли Вам иметь с ними дело?

Ирина Орлис:

Зоопарк - это такое место, где живут в основном именно экзотические животные. Минский зоопарк начинался с 1984 года с аиста, лебедя, зубр был, олень, лань… Долгое время приводили и дикобразов, и ламу, и павлинов, и ярких фазанов, чтобы людям было интересно посмотреть. Экзотические животные стали появляться в зоопарке немножко позже, потому что для многих экзотических животных нужно теплое помещение. Зоопарк переживал трудную судьбу, потому что он начал выстраиваться в 80-х годах, как раз тогда, когда все «ушло под откос». Наш белорусский завод «МАЗ» был крупным предприятием, оно могло себе позволить построить зоопарк. Потом это плавно перешло в перестройку, в хозрасчет, и в 90-е годы зоопарк просто выживал. Но мы выжили! И если в 90-е годы было ещё под вопросом: будет ли зоопарк, не будет в том месте, на другом, только в начале 2000 года его поставили на бюджет и сейчас это уже стабильное место. Любимое место отдыха многих минчан. У нас очень много экзотических животных. Совсем недавно появились… У нас есть три бенгальских белых тигра, три ягуара, у нас большая группа фламинго, очень редкая птица султанка, пеликаны, черные и белые лебеди, львы долго живут у нас, леопарды…

Рассказывали, что в Минском зоопарке появился трубкозуб…

Ирина Орлис:

Да, это очень редкое животное. Трубкозуб – это в переводе «земляная свинья». Если вы смотрели «Звёздные воины», то там был такой «носатый», «ушастый»… Уши у него, как у зайца, нос трубкой. Это животное весит около 100 килограмм. Оно прекрасно роет, питается термитами, муравьями. Живёт в Африке. Животное просто фантастическое! Как будто сошёл с фантастической картинки! Зовут его Чупокабра.

А как имена выбираются?

Ирина Орлис:

Некоторые животные появляются у нас уже с готовыми именами, некоторым подбираются. Сейчас, например, у нас конкурс, и выбирается имя нашему верблюжонку.

Самое мелкое животное – кус-кус, «белка-летяга»… Расскажите про него?

Ирина Орлис:

Если кус-кус распускает лапки, то образуется парашютик… Кус-кус – это самая мелкая летучая белка. Живёт она на юге Австралии в эвкалиптовых лесах, до 40 метров подымается за едой. Питается она нектаром растений. Есть специальный рацион для них, который делается из мёда, желтков, питания для спортсменов – протеиновое… Затем все смешивается в блендере, разбавляется водой. У них это – основной корм. Туда же добавляются фрукты. По грамму фруктов добавляется для каждого животного, но фрукты должны быть разнообразными: киви, апельсины, бананы, авокадо, виноград. Плюс к этому ещё и мясо. И это всё для таких маленьких крошек! Это высоко охраняемые животные. Для того, чтобы получить этого кус-куса, мы год стояли, проверяли достоин ли наш зоопарк для содержания кус-кусов. Мы имеем право содержать самцовую группу, у нас их 13 штук. Живут они в СНГ только в Риге и Москве. В Москве могут их разводить. Но я надеюсь, нам тоже разрешат их разводить. Они очень маленькие: вес – 18 миллиграмм.

А сколько таких детенышей рождается?

Ирина Орлис:

От 2 до 4-х. В сумочке они сидят, когда их вес достигает 11 миллиграммов.

Что категорически нельзя делать в зоопарке? Как обезопасить животных от посетителей?

Ирина Орлис: