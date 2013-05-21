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В Витебском зоопарке посетителям представили детеныша кенгуру

21 мая 2013 09:33
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Новости Беларуси. В Витебском зоопарке публике представили  детеныша кенгуру.  Малышу уже три месяца, но выглядывать из сумки матери он начал только сейчас. А до этого дня, активно набирал вес. Рождаются они совсем крохотными — всего лишь около 2 сантиметров. Весь он пока не показывается.

«Выходить в свет» кенгуренок начнет только через три месяца, когда окрепнет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:
Начал высовывать мордочку из сумки. Любой из посетителей, кто приходит к нам в зоопарк, уже может, если тихонечко постоять возле вольера и не беспокоить кенгуру, увидеть маленькую любопытную мордашку, которая высовывается из сумочки и пытается изучить окружающий мир.

# Зоопарк # Животные

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