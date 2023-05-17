В Берлине стадо коров пасётся прямо перед парламентом

Новости Германии. Жители Берлина не могли поверить, что попали в центр немецкой столицы и, более того, в правительственный квартал, когда увидели пасущихся на лужайке перед парламентом стадо коров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оправившись от шока и понимая, что это зрелище, скорее всего, продлится недолго, они бросились фотографировать непривычный сельский пейзаж.