В Берлине стадо коров пасётся прямо перед парламентом

Новости Германии. Жители Берлина не могли поверить, что попали в центр немецкой столицы и, более того, в правительственный квартал, когда увидели пасущихся на лужайке перед парламентом стадо коров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оправившись от шока и понимая, что это зрелище, скорее всего, продлится недолго, они бросились фотографировать непривычный сельский пейзаж.
Как выяснилось, коровы в городе появились благодаря экоактивистам и членам немецкой сельскохозяйственной группы. Они требуют расширить доступ к пастбищам для крупного рогатого скота. 70 % животных в Германии держат в стойлах круглый год. Это, по мнению организаторов акции, противоречит законом природы и ущемляет права коров. Защитить их от такой несправедливости и просят парламентариев экоактивисты.