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В Берлине стадо коров пасётся прямо перед парламентом

17 мая 2023 11:26
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Новости Германии. Жители Берлина не могли поверить, что попали в центр немецкой столицы и, более того, в правительственный квартал, когда увидели пасущихся на лужайке перед парламентом стадо коров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оправившись от шока и понимая, что это зрелище, скорее всего, продлится недолго, они бросились фотографировать непривычный сельский пейзаж.  

В Берлине стадо коров пасётся прямо перед парламентом-1

Как выяснилось, коровы в городе появились благодаря экоактивистам и членам немецкой сельскохозяйственной группы. Они требуют расширить доступ к пастбищам для крупного рогатого скота. 70 % животных в Германии держат в стойлах круглый год. Это, по мнению организаторов акции, противоречит законом природы и ущемляет права коров. Защитить их от такой несправедливости и просят парламентариев экоактивисты.  

# Акции протеста # Новости Германии # Фотофакт

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