В одном из минских дельфинариев во время шоу родился дельфиненок

Новости Беларуси. Посетители одного из минских дельфинариев на днях стали очевидцами уникального явления. Прямо во время представления на свет появился дельфиненок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белесиков, руководитель дельфинария:

На территории Республики Беларусь это впервые, это единичный случай. Условия должны быть приближены максимально к их естественной среде обитания. Это редкость, это бывает очень редко. Все дельфинарии очень радуются такому событию.

Несмотря на повышенное внимание, малыш не залёживается в новом статусе, а берёт пример со звёздной мамы и активно постигает азы водного мастерства.

Владимир Сапитонов, тренер:

Детеныш очень активный! Первые два или три дня у нас тут были бессонные ночи. Мама учила его бить хвостом, быстрому плаванию...

По словам наставников, буквально через год с небольшим малыш станет настоящей звездой. Пока же он активно тренируется и даже не подозревает, что на его выступлениях уже мечтают побывать многие.