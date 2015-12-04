Прямой эфир

В Новой Зеландии тюлень забрался на крышу музея, чтобы полюбоваться видом на океан

04 декабря 2015 15:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Новой Зеландии. Энн МакКоу, сотрудница музея, обнаружила на крыше здания тюленя. Она была удивлена, но настоящим шоком для женщины стало то, что животное перепрыгнуло с крыши музея на крышу рядом стоящего здания. Он соскользнул практически на самый край.

В Новой Зеландии тюлень забрался на крышу музея, чтобы полюбоваться видом на океан-1

Энн МакКоу:
Наверное, он меня очень испугался, поэтому и перепрыгнул на другую крышу.

Небезразличная женщина решила все-таки помочь животному спуститься, несмотря на то, что

тюлень выглядел вполне довольным, любуясь океаном.

В Новой Зеландии тюлень забрался на крышу музея, чтобы полюбоваться видом на океан-4

За 20 минут женщине удалось переманить животное на другую, более низкую сторону крыши, с которой тюлень без последствий и слез на землю, после чего отправился обратно на побережье.

В Новой Зеландии тюлень забрался на крышу музея, чтобы полюбоваться видом на океан-7

Это не первый раз, когда женщина находила морских животных на суше, сообщает The Daily Mail.

Не единожды она видела тюленей у себя в саду или даже на коврике перед дверью.   

В Новой Зеландии тюлень забрался на крышу музея, чтобы полюбоваться видом на океан-10

Энн МакКоу:
Популяция тюленей растет с каждым годом, а это значит, что мы будем все чаще видеть их.

Считается, что в Новой Зеландии обитают от 100 до 200 тысяч тюленей.

Перевод: Лилия Соломенкова

# Дикие животные # Животные

Другие новости рубрики

Все новости
«Как бы я хотел, чтобы он это увидел»: 6 лет и 720 тысяч снимков понадобилось фотографу, чтобы сделать идеальное фото ныряющего зимородка в память о дедушке
04 декабря 2015 14:47

«Как бы я хотел, чтобы он это увидел»: 6 лет и 720 тысяч снимков понадобилось фотографу, чтобы сделать идеальное фото ныряющего зимородка в память о дедушке

Правила и предосторожности при заведении домашних питомцев
30 ноября 2015 10:25

Правила и предосторожности при заведении домашних питомцев

Женщина ужаснулась находке – на пороге её дома сидел рыжий кот, с головы до лап покрытый бетоном
30 ноября 2015 08:43

Женщина ужаснулась находке – на пороге её дома сидел рыжий кот, с головы до лап покрытый бетоном