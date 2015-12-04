В Новой Зеландии тюлень забрался на крышу музея, чтобы полюбоваться видом на океан
Новости Новой Зеландии. Энн МакКоу, сотрудница музея, обнаружила на крыше здания тюленя. Она была удивлена, но настоящим шоком для женщины стало то, что животное перепрыгнуло с крыши музея на крышу рядом стоящего здания. Он соскользнул практически на самый край.
Энн МакКоу:
Наверное, он меня очень испугался, поэтому и перепрыгнул на другую крышу.
Небезразличная женщина решила все-таки помочь животному спуститься, несмотря на то, что
тюлень выглядел вполне довольным, любуясь океаном.
За 20 минут женщине удалось переманить животное на другую, более низкую сторону крыши, с которой тюлень без последствий и слез на землю, после чего отправился обратно на побережье.
Это не первый раз, когда женщина находила морских животных на суше, сообщает The Daily Mail.
Не единожды она видела тюленей у себя в саду или даже на коврике перед дверью.
Энн МакКоу:
Популяция тюленей растет с каждым годом, а это значит, что мы будем все чаще видеть их.
Считается, что в Новой Зеландии обитают от 100 до 200 тысяч тюленей.
Перевод: Лилия Соломенкова