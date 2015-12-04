В Новой Зеландии тюлень забрался на крышу музея, чтобы полюбоваться видом на океан

Новости Новой Зеландии. Энн МакКоу, сотрудница музея, обнаружила на крыше здания тюленя. Она была удивлена, но настоящим шоком для женщины стало то, что животное перепрыгнуло с крыши музея на крышу рядом стоящего здания. Он соскользнул практически на самый край.

Небезразличная женщина решила все-таки помочь животному спуститься, несмотря на то, что

Энн МакКоу: Наверное, он меня очень испугался, поэтому и перепрыгнул на другую крышу.

За 20 минут женщине удалось переманить животное на другую, более низкую сторону крыши, с которой тюлень без последствий и слез на землю, после чего отправился обратно на побережье.

Это не первый раз, когда женщина находила морских животных на суше, сообщает The Daily Mail.

Не единожды она видела тюленей у себя в саду или даже на коврике перед дверью.