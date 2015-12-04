«Как бы я хотел, чтобы он это увидел»: 6 лет и 720 тысяч снимков понадобилось фотографу, чтобы сделать идеальное фото ныряющего зимородка в память о дедушке

40 лет назад дедушка взял с собой на озеро возле города Керкубри своего тогда 6-летнего внука, чтобы посмотреть на места гнездования зимородков.

Новости Шотландии. Фотограф Алана Макфэйдэн, который привык с детства наблюдать за зимородками вместе со своим дедушкой Робертом Марреем, провёл 6 лет и сделал 720 тысяч снимков в погоне за идеальным фото птицы в память о близком родственнике.

Алан Макфэйдэн: Я помню, когда я был маленьким, дедушка брал меня понаблюдать за зимородками. Я был потрясён тем, насколько эти птицы величественны. Они так необычно и стремительно ныряют в воду, как пули. А ещё у них блестящий голубой окрас перьев. Эти птицы нереально выглядят. Поэтому, когда я начал заниматься фотографией, я вернулся в это место, чтобы фотографировать зимородков.

Начав заниматься фотографией, Алан решил запечатлеть безупречное погружение в воду зимородка в памятном для него месте.

Алан Макфэйдэн:

В мире не так много фотографов, которые сумели запечатлеть этот момент. Зимородки ныряют так быстро, как будто пули. Поэтому для идеального снимка требуется много удачи и терпения.

Я хотел запечатлеть идеальное погружение, безупречно прямое, без брызг.

От меня требовалось оказаться в правильном месте и успеть сделать снимок. В то же время, сама птица должна была сделать это идеально.

Из-за того, что гнёзда зимородков каждый год затапливаются приливными водами, Макфэйдэн вырыл яму на берегу и наполнил её глиной, чтобы сделать для птиц более устойчивое гнездо.

Алан Макфэйдэн:

Около 70% птенцов погибли из-за наводнения или по той причине, что они ещё не научились правильно нырять. Научиться нырять так, как зимородок на этом фото – очень сложно. Птицы должны уметь следить за течением.