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«Как бы я хотел, чтобы он это увидел»: 6 лет и 720 тысяч снимков понадобилось фотографу, чтобы сделать идеальное фото ныряющего зимородка в память о дедушке

04 декабря 2015 14:47
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Новости Шотландии. Фотограф Алана Макфэйдэн, который привык с детства наблюдать за зимородками вместе со своим дедушкой Робертом Марреем, провёл 6 лет и сделал 720 тысяч снимков в погоне за идеальным фото птицы в память о близком родственнике.

40 лет назад дедушка взял с собой на озеро возле города Керкубри своего тогда 6-летнего внука, чтобы посмотреть на места гнездования зимородков.

«Как бы я хотел, чтобы он это увидел»: 6 лет и 720 тысяч снимков понадобилось фотографу, чтобы сделать идеальное фото ныряющего зимородка в память о дедушке -1


Фото. Зимородки

Мальчик повзрослел, но не забыл свои детские приключения.

Начав заниматься фотографией, Алан решил запечатлеть безупречное погружение в воду зимородка в памятном для него месте. 

Алан Макфэйдэн:
Я помню, когда я был маленьким, дедушка брал меня понаблюдать за зимородками. Я был потрясён тем, насколько эти птицы величественны. Они так необычно и стремительно ныряют в воду, как пули. А ещё у них блестящий голубой окрас перьев. Эти птицы нереально выглядят.
Поэтому, когда я начал заниматься фотографией, я вернулся в это место, чтобы фотографировать зимородков. 

«Как бы я хотел, чтобы он это увидел»: 6 лет и 720 тысяч снимков понадобилось фотографу, чтобы сделать идеальное фото ныряющего зимородка в память о дедушке -4


Фото. Алан Макфэйдэн

Алан Макфэйдэн:
В мире не так много фотографов, которые сумели запечатлеть этот момент. Зимородки ныряют так быстро, как будто пули. Поэтому для идеального снимка требуется много удачи и терпения.

Я хотел запечатлеть идеальное погружение, безупречно прямое, без брызг. 

От меня требовалось оказаться в правильном месте и успеть сделать снимок. В то же время, сама птица должна была сделать это идеально.

Из-за того, что гнёзда зимородков каждый год затапливаются приливными водами, Макфэйдэн вырыл яму на берегу и наполнил её глиной, чтобы сделать для птиц более устойчивое гнездо.

Алан Макфэйдэн:
Около 70% птенцов погибли из-за наводнения или по той причине, что они ещё не научились правильно нырять. Научиться нырять так, как зимородок на этом фото – очень сложно. Птицы должны уметь следить за течением.

«Как бы я хотел, чтобы он это увидел»: 6 лет и 720 тысяч снимков понадобилось фотографу, чтобы сделать идеальное фото ныряющего зимородка в память о дедушке -7


Фото. Идеальное фото зимородка

Несколько раз в неделю (около 100 дней в году), целых 6 лет подряд Алан приезжал на это место, чтобы сфотографировать ныряющих в озеро зимородков.

Алан Макфэйдэн:
За раз я делал по 600 фотографий, но ни одна из них не была подходящей. Оглядываясь назад и просматривая тысячи фото, которые я сделал, чтобы получить этот, идеальный снимок, я понимаю, как же много работы я проделал.
Я никогда не задумывался о том, что этот процесс занимает так много времени. Я наслаждался им.

Оглядываясь назад, я горжусь тем, что сумел воплотить свою мечту в жизнь.

«Как бы я хотел, чтобы он это увидел»: 6 лет и 720 тысяч снимков понадобилось фотографу, чтобы сделать идеальное фото ныряющего зимородка в память о дедушке -10


Фото. Алан Макфэйдэн на коленях у дедушки Роберта Маррея

К сожалению, Роберт, дедушка Алана, умер в 1994 году в возрасте 78 лет. 

Мужчина сожалееет, что дед не успел увидеть его идеальное фото.

Алан Макфэйдэн:
Я уверен, что дедушке бы понравилось это фото.

Как бы я хотел, чтобы он смог его увидеть! Все мои родственники сказали, что дедушка бы мной очень гордился. Это очень много для меня значило.

Я не очень эмоциональный человек, но эти слова очень меня растрогали. Я очень горжусь, что дедушка воспитывал меня как родной отец.

«Как бы я хотел, чтобы он это увидел»: 6 лет и 720 тысяч снимков понадобилось фотографу, чтобы сделать идеальное фото ныряющего зимородка в память о дедушке -13


Фото. Зимородок

Несмотря на то, что Алан сумел сделать свой идеальный снимок, он не намеревается в ближайшее время переставать фотографировать зимородков.

Алан Макфэйдэн:
Я не перестану ездить на это озеро и фотографировать зимородков только потому, что я добился своей цели и сделать идеальное фото. Это очень спокойное место, мне здесь очень нравится. Но я не уверен, что когда-нибудь я смог превзойти это фото.

Я уже начал брать с собой на озеро моего 8-летнего сына Лейтона.

На прошлой неделе он в первый раз увидел и сфотографировал зимородка.

Я мечтаю о том, чтобы он продолжил моё дело.

«Как бы я хотел, чтобы он это увидел»: 6 лет и 720 тысяч снимков понадобилось фотографу, чтобы сделать идеальное фото ныряющего зимородка в память о дедушке -16


Фото. Сын Алана Макфэйдэна

Перевод с Daily Mail: Светлана Конашевская

# Фото # Животные

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