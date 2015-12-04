«Как бы я хотел, чтобы он это увидел»: 6 лет и 720 тысяч снимков понадобилось фотографу, чтобы сделать идеальное фото ныряющего зимородка в память о дедушке
Новости Шотландии. Фотограф Алана Макфэйдэн, который привык с детства наблюдать за зимородками вместе со своим дедушкой Робертом Марреем, провёл 6 лет и сделал 720 тысяч снимков в погоне за идеальным фото птицы в память о близком родственнике.
40 лет назад дедушка взял с собой на озеро возле города Керкубри своего тогда 6-летнего внука, чтобы посмотреть на места гнездования зимородков.
Мальчик повзрослел, но не забыл свои детские приключения.
Начав заниматься фотографией, Алан решил запечатлеть безупречное погружение в воду зимородка в памятном для него месте.
Алан Макфэйдэн:
Я помню, когда я был маленьким, дедушка брал меня понаблюдать за зимородками. Я был потрясён тем, насколько эти птицы величественны. Они так необычно и стремительно ныряют в воду, как пули. А ещё у них блестящий голубой окрас перьев. Эти птицы нереально выглядят.
Поэтому, когда я начал заниматься фотографией, я вернулся в это место, чтобы фотографировать зимородков.
Алан Макфэйдэн:
В мире не так много фотографов, которые сумели запечатлеть этот момент. Зимородки ныряют так быстро, как будто пули. Поэтому для идеального снимка требуется много удачи и терпения.
Я хотел запечатлеть идеальное погружение, безупречно прямое, без брызг.
От меня требовалось оказаться в правильном месте и успеть сделать снимок. В то же время, сама птица должна была сделать это идеально.
Из-за того, что гнёзда зимородков каждый год затапливаются приливными водами, Макфэйдэн вырыл яму на берегу и наполнил её глиной, чтобы сделать для птиц более устойчивое гнездо.
Алан Макфэйдэн:
Около 70% птенцов погибли из-за наводнения или по той причине, что они ещё не научились правильно нырять. Научиться нырять так, как зимородок на этом фото – очень сложно. Птицы должны уметь следить за течением.
Фото. Идеальное фото зимородка
Несколько раз в неделю (около 100 дней в году), целых 6 лет подряд Алан приезжал на это место, чтобы сфотографировать ныряющих в озеро зимородков.
Алан Макфэйдэн:
За раз я делал по 600 фотографий, но ни одна из них не была подходящей. Оглядываясь назад и просматривая тысячи фото, которые я сделал, чтобы получить этот, идеальный снимок, я понимаю, как же много работы я проделал.
Я никогда не задумывался о том, что этот процесс занимает так много времени. Я наслаждался им.
Оглядываясь назад, я горжусь тем, что сумел воплотить свою мечту в жизнь.
Фото. Алан Макфэйдэн на коленях у дедушки Роберта Маррея
К сожалению, Роберт, дедушка Алана, умер в 1994 году в возрасте 78 лет.
Мужчина сожалееет, что дед не успел увидеть его идеальное фото.
Алан Макфэйдэн:
Я уверен, что дедушке бы понравилось это фото.
Как бы я хотел, чтобы он смог его увидеть! Все мои родственники сказали, что дедушка бы мной очень гордился. Это очень много для меня значило.
Я не очень эмоциональный человек, но эти слова очень меня растрогали. Я очень горжусь, что дедушка воспитывал меня как родной отец.
Несмотря на то, что Алан сумел сделать свой идеальный снимок, он не намеревается в ближайшее время переставать фотографировать зимородков.
Алан Макфэйдэн:
Я не перестану ездить на это озеро и фотографировать зимородков только потому, что я добился своей цели и сделать идеальное фото. Это очень спокойное место, мне здесь очень нравится. Но я не уверен, что когда-нибудь я смог превзойти это фото.
Я уже начал брать с собой на озеро моего 8-летнего сына Лейтона.
На прошлой неделе он в первый раз увидел и сфотографировал зимородка.
Я мечтаю о том, чтобы он продолжил моё дело.
Фото. Сын Алана Макфэйдэна
Перевод с Daily Mail: Светлана Конашевская