Правила и предосторожности при заведении домашних питомцев

Решили завести себе домашнего животного? Не забудьте купить ему паспорт и прописать их в своей квартире. Более двух животных разрешено содержать только в частном доме.

В многоэтажках спецслужбы проводят регулярные проверки. Поймают с поличным – платите штраф. На сегодняшний день это от 5 до 30 базовых величин.

Регистрируют собак и котов. Хомякам, рыбкам и попугаям разрешено проживать в наших апартаментах бесплатно.

Сама регистрация ничего не стоит, однако владельцам собак придётся платить налог. Сумма зависит от размера питомца. От 1/4 до 0,5 базовой величины.

На форумах «кипят страсти», владельцы домашних питомцев возмущаются: куда идут наши деньги? Выяснилось, что 65% выделяют на отлов и содержание бродячих животных, остальные 35% - на строительство пунктов временного содержания животных.

Соседская собака постоянно лает и кошки не дают спокойно отдохнуть? Вопрос от шума от животных, которые так мешают жить, прописан в законе: «С 11 вечера и до 7 утра никому не лаять и не выть, иначе хозяину опять грозит штраф».

Выгул собак – это особая тема, которая волнует не только владельцев.

Помимо того, что не соблюдается правило «собака в наморднике и с поводком», соседи обеспокоены тем, что четвероногие бегают по дворам. Хотя в законе прописано: «Свободно гулять с собакой можно только на специально предусмотренных для этого площадках». Таковых площадок на всю столицу - 57. А зарегистрированных собак – более 12 тысяч.

Важный момент: если собака гуляет одна и даже в наморднике и с жетоном, служба отлова все равно может ее поймать и отвезти в питомник. Там ее будут содержать пять дней. За это время хозяин должен объявиться и оплатить содержание своего пса.