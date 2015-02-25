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В Минском зоопарке из зимней спячки, не дождавшись весны, вышел бурый медведь Тристан

25 февраля 2015 14:17
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Новости Беларуси. Бурый медведь Тристан в Минском зоопарке вышел из спячки раньше, чем положено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В вольере косолапые ведут себя по-разному: одни страдают бессонницей всю зиму, другие – живут,  как и полагает их собратьям на воле.

Например, Тристан прошлой  весной  спал до середины марта. Нынешняя тёплая погода заставила уже в феврале бодрствовать бурого мишку, который в Минском зоопарке живёт уже более 10 лет.

Елена Бодрова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
Сразу - как человек, так и медведь - сонный. Настроение у него не очень, соответствует погоде. Но вот уже пытается принюхиваться, вдыхает новые запахи, чувствует весну. И когда будет более хорошая погода, солнечная, у него тоже, видимо, настроение улучшится. Он начнет кушать, начнет выходить, развлекать посетителей.

# Зоопарк # Животные # Елена Бодрова

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