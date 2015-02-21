Голодный кот, проломивший снежную стену, стал звездой YouTube

Новости США. Видео, героем которого стал голодный кот, набирает популярность на YouTube. За неделю ролик посмотрели почти два миллиона раз.

Действие происходит в США, в одном из северных штатов. Зима в этом году здесь выдалась суровой. Весь двор 25-летней Энн Гот, владелицы кота, занесен снегом.

Однако ее питомец побеждает стихию в попытке прорваться к миске с едой. Что удивило хозяйку, учитывая, что коту 14 лет.

Некоторые пользователи в комментариях к видео предположили, что за кадром кто-то подталкивает кота. Но Энн опровергла этот факт, сказав, что ее питомец просто очень любит покушать.

Еще один кот этой зимой снискал популярность среди пользователей Интернета.

В магазин Владивостока в декабре наведался необычный вор. Рыжий кот пролез в витрину с охлаждающейся рыбной продукцией. Работники торговой точки не сразу заметили нежданного гостя, и в итоге он отведал морских деликатесов на сумму, эквивалентную 12 миллионам белорусских рублей.