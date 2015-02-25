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Шокирующее видео: огромный удав открывает двери и перемещается по квартире

25 февраля 2015 12:14
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Новости мира. Огромный удав самостоятельно открывает дверь, обвившись вокруг ручки, и проникает из одной комнаты в другую.

Интернет-пользователи пришли к выводу, что хозяева забыли закрыть террариум.

Где именно был снят этот видеоролик, достоверно неизвестно. Судя по комментариям, размер удава и его активность шокировали Интернет-сообщество.

Напомним, несколько лет назад в Канаде сежавший из зоомагазина удав задушил двух мальчиков – пяти и семи лет.

Трагедия произошла в провинции Нью-Брансуик канадского города Кэмпбелтон.

Зоомагазин расположен на первом этаже двухэтажного дома. По данным полиции, удав пробрался по вентиляционной шахте этажом выше и заполз в квартиру, где спали дети. Квартира принадлежит владельцу зоомагазина. Как выяснилось позже, погибшие мальчики – друзья его сына. В ту трагическую ночь дети остались в гостях с ночёвкой.

# Приколы # Животные

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