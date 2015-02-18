Бигль стал победителем престижного дог-шоу в Нью-Йорке (+фотофакт)

Новости США. В смотре приняли участие почти 3 тысячи собак 192 различных пород со всех уголков мира. Выставка собак Westminster Kennel Club Dog Show давно приобрела статус одного из самых важных событий в мире собаководства.

Победителем в этом году стала четырехлетняя самка бигля по кличке Мисс Пи.

Она по традиции отведает стейк в одном из лучших ресторанов города. Также собака сыграет в бродвейском мюзикле и примет участие в популярном телешоу.

На пресс-конференции владелец бигля Уилл Александр рассказал, что победа Мисс Пи застала его врасплох. Вместе с тем мужчина добавил, что собака никогда его не подводила.

Кстати, Мисс Пи состоит в родстве с гончей по кличке Уно, которая в 2008 году стала первым биглем, когда-либо побеждавшем на этом дог-шоу.

В отличие от Уно, запомнившегося завсегдатаям выставки своей задиристостью и громким лаем, Мисс Пи не издала на арене ни звука.