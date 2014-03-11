В Минске прошла международная выставка лошадей

Новости Минска. Тысячи минчан, среди которых оказалась и наша съёмочная группа, любовались на скакунов. Международная выставка лошадей порадовала как взрослых, так и детей.

Одни из участников шоу – коллектив конно-исторического клуба «Золотая шпора». Взгляните на костюмы этих наездников! Неужели время повернулось вспять и перед нами настоящий уланский полк Великого княжества Литовского?

Павел Калинков, руководитель конно-исторического клуба «Золотая шпора»:

Занимаемся мы конной историей нашей страны, в первую очередь. Это средневековье,15 век, 1812 год. А также в наше увлечение входит Дикий Запад. Это немного не родная история, но, тем не менее, – это интересно.

Кто сказал, что осёл упрямое животное? Юная наездница Даша – это отрицает! Её ослик – послушный и верный товарищ. Их дружба длится уже несколько лет!

Даша Пастушенко:

Показывать сегодня буду, как там идёшь картинкой, за тобой осёл. Потом «привет» говоришь, обнимаешься, целуешь, залазишь. Потом квадрат, потом змейка…

Эти привлекательные животные получили огромную порцию внимания.

Желающие прокатится на лошадях – в прямом смысле слова выстраивались в очередь!

Мария Нахамчик, инструктор по конному спорту:

Сразу, конечно, нелегко научиться. Надо присидеться к лошади. Понять. Приходят новички. Приходят с 9 лет, можно заниматься конным спортом приходить. Можно как взрослым. Никогда не поздно научиться заниматься верховой ездой.

Большинство представленных на выставке лошадей привезли из разных регионов Беларуси и России.

Знакомьтесь: лошади Забайкальской кучерявой породы по кличкам Флек и Солнышко. Эти красавцы выносливы, дружелюбны и неприхотливы к еде.

Это Флориан. Порода – Аппалуза пони. Благодаря своему покладистому характеру жеребец является любимцем детей, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.