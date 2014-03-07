Новости мира. В зоопарк Буэнос-Айреса прибыли две бенгальские тигрицы, чтобы породниться со своим белым сородичем по кличке Риано. Он родился в этих стенах 7 лет назад и пока вёл холостяцкую жизнь.

Теперь, как считают сотрудники зоопарка, белый тигр готов стать отцом. Его будущих спутниц зовут Индра и Майя. Биологи надеются, что уже в ближайшее время в зоопарке появится очаровательное пополнение… Белый тигр – это тот же бенгальский тигр, только с врождённой мутацией.

Он не является альбиносом, поскольку на его шкуре сохраняются чёрные полосы, а глаза голубые, а не красные. Такая окраска обусловлена наличием рецессивных генов… В настоящее время белые тигры существуют только в неволе. Все они – потомки одного тигра-самца, найденного охотником в 1951 году. Из-за близкого родства белые тигрята часто рождаются с генетическими дефектами. Однако зоопарки ценят их за привлекательную внешность.

Тем временем, в США Орегонский зоопарк приютил трёх детёнышей чёрного медведя. Среди них – две самочки и один самец. Их доставили в ветеринарную клинику зоологического сада после того, как нашли в лесу в стволе полого дерева.

Специалисты по дикой природе считают, что мать-медведица могла покинуть своих питомцев, испугавшись работающих лесорубов. Медвежата родились приблизительно месяц назад. Сейчас они ещё очень беспомощные и маленькие – размером с щенят. Каждый весит чуть более килограмма. Когда медвежата подрастут и окрепнут, их отправят в новый дом в Техасе.

1600 очаровательных маленьких панд появились в столице Тайваня городе Тайбэе. Жаль только, что панды не настоящие. Сделаны они из папье-маше, а их "отец" - французский художник Пауло Гранжеон. Художник устроил так называемый перформанс "панды на гастролях". Выставка была запущена Всемирным фондом дикой природы, чтобы привлечь внимание к защите вымирающих видов. Пауло Гранжон сделал 1600 панд из папье-маше, чтобы наглядно продемонстрировать фактическое количество оставшихся в мире панд.

Все фигурки автор выполнил, используя переработанную бумагу. Выставка будет работать до 30 марта. Вход бесплатный, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.