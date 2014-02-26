В Калифорнии прошел конкурс красоты среди английских бульдогов

Новости мира. В Калифорнии выбрали милого хрюкающего толстячка. Здесь прошел конкурс красоты среди английских бульдогов.

Самым обаятельным и привлекательным оказался трехлетний пес по кличке Пушкин. Породу английский бульдог вывели во второй половине 19 века. Эти собаки считаются хорошими телохранителями и компаньонами.

Тем временем тысячи пакистанцев не побоялись дождя, который щедро поливал город Лахор, и приняли участие в установлении рекорда для Книги Гиннесса – создании самого большого «живого» флага страны.

Акция была организована в рамках ежегодно проводимого Пенджабского фестиваля молодежи. В воссоздании флага Пакистана было задействовано 29 тысяч пакистанцев.

Сотни тысяч человек вышли на благотворительное шествие в Маниле, чтобы собрать деньги для пострадавших от тайфуна «Хайян». Участники также хотят установить мировой рекорд по самому многочисленному благотворительному шествию. Ранее за подобную акцию попали в Книгу Гиннесса жители Сингапура. Организаторы говорят, что вырученные средства пойдут на строительство новых домов на Филиппинах. В них поселятся семьи, которые лишились жилья во время стихийного бедствия. Благотворительные шествия прошли и в других азиатских странах, а также в США, Австралии, Новой Зеландии и Европе.

Организаторы говорят, что и это станет возможностью установить рекорд в номинации «массовые благотворительные шествия в нескольких местах в течение 24 часов», сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.