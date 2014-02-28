Новости мира. Сотни коров, быков, овец и свиней на несколько дней сменили место проживания и поселились у Версальских ворот в Париже. Здесь они будут соревноваться за звание лучшего представителя своей породы.

Международный сельскохозяйственный салон - уже 51-й по счёту. В прошлом году на мероприятии побывало около 700 тысяч посетителей. Нынешняя выставка примет 1300 участников из 22 стран мира. Для тех, кто приезжает сюда каждый год, создана праздничная атмосфера встреч со старыми друзьями и вечеринками до поздней ночи. Однако агровыставка имеет и серьёзную коммерческую сторону. Организаторы агрошоу говорят, что сельское хозяйство во Франции обеспечивает почти миллион рабочих мест. При этом производство продуктов питания остаётся крупнейшей отраслью промышленности страны.

Недавно принц Чарльз посетил с визитом Саудовскую Аравию в рамках короткого тура по странам Ближнего Востока. Во время встречи в Эр-Рияде с королевской семьей, правящей в этой стране, наследник британского престола исполнил саудовский народный танец с саблями «арда».

Активисты «Гринпис» выступили в Милане с протестом. Они потребовали от модного дома Versace не использовать опасные химические вещества при производстве детской одежды и обуви.

Накануне Недели моды в Милане «Гринпис» опубликовал отчёт о новом исследовании, согласно которому в продукции Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Versace, Christian Dior и других известных брендов содержатся высококонцентрированные токсины. Важно и то, что многие из этих опасных веществ во время стирки разлагаются на ещё более токсичные соединения. Они наносят вред гормональной системе человека и также загрязняют окружающую среду. Эти химические вещества попадают в реки и озёра по всему миру. Двадцать корпораций, включая такие как Nike, Adidas и Puma, уже дали обещание постепенно полностью отказаться от химических веществ. «Гринпис» призывает их достичь этой цели к 2020 году.

Сотни канадцев и американцев отправились на Большие озера, чтобы полюбоваться уникальным природным явлением – пещерами изо льда, которые образовались естественным путем под воздействием ветра, снега и низких температур. Туристы, посетившие «Хрустальный пляж» в районе канадского озера Эри, были поражены увиденным, и, не находя слов от восторга, активно фотографировались на фоне сталактитов и сталагмитов, образовавшихся изо льда... Похожее чувство испытали люди, посетившие подобные пещеры, образовавшиеся вдоль берегов озера Мичиган в США. А некоторые смельчаки даже гуляли по кромке льда, проигнорировав таблички, предупреждающие об опасности.

И хотя пещеры пользуются огромной популярностью среди туристов, в ближайшее время синоптики прогнозируют потепление, а потому сотворенные природой «произведения искусства» рано или поздно начнут таять, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.