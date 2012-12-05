Лиса украла у подростка смартфон и внаглую шлёт с него смски

Новости Норвегии. 16-летний норвежец решил опробовать на своем iPhone приложение, имитирующее звуки живой природы. Подросток включил «имитацию крика кролика» и положил гаджет на землю. На «зов» откликнулась лиса, она схватила телефон. Подросток не успел опомниться, как след зверька простыл.

Как сообщает местное издание Verdens Gang, спустя некоторое время подростки позвонили на iPhone, и услышали в динамике шуршание и потрескивание. Затем они отправили на телефон смс-сообщение, и получили от лисы ответ, состоящий из случайно набранных символов.