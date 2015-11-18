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Современный Винни-Пух: спасатели помогли медведю достать из бидона с молоком застрявшую голову

18 ноября 2015 14:44
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Новости США. На днях охранникам дикой природы пришлось оказывать помощь современному Винни-Пуху. Голова большого черного медведя застряла в металлическом бидоне с молоком, тем самым напомнив об известном персонаже А.А.Милна. Данная ситуация произошла в районе города Термонт (США) сообщает The Mirror.

Чтобы освободить животное, рабочим потребовалась небольшая пила.

Патриция Аллен, представитель департамента защиты природы и природных ресурсов штата Мэриленд:
Он был спокойным и расслабленным. Вколотое успокоительное просто сделало нашу работу более простой и безопасной.

Когда освобожденный медведь пришел в сознание, он посмотрел вокруг и скрылся в близлежащем лесу. 

Современный Винни-Пух: спасатели помогли медведю достать из бидона с молоком застрявшую голову-1

В книге А.А.Милна голова Винни-Пуха застряла в горшочке с медом.

В история о Винни-Пухе рассказывается о медвежонке и его приключениях с Пятачком, Кроликом и осликом Иа. Пух, большой любитель полакомиться медом, часто застревал в горшке с медом, стараясь достать каждую каплю лакомства.

Перевод: Лилия Соломенкова 

# Человек и животные # Животные

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