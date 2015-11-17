Возле детской площадки в Лондоне нашли огромного удава – рептилия чуть не умерла от холода

К счастью, когда этот гигант был найден, он не мог причинить вред кому-либо.

Энтони Пулфер, инспектор Королевского общества защиты животных:

Температура снаружи была для этого удава слишком низкая. Когда я его поднял, он был очень холодным и вялым.

Сейчас мы пытаемся узнать, откуда он пришёл. В районе, где змея была обнаружена, не так много домов, поэтому мы обеспокоены тем, что кто-то мог его просто выбросить на улицу. Если это так, то это безответственный поступок, ведь удавы могут быть очень опасны.