Возле детской площадки в Лондоне нашли огромного удава – рептилия чуть не умерла от холода
Новости Великобритании. Огромного удава доставили из парка Бекслихит на юго-востоке Лондона в Центр рептилий Королевского общества защиты животных для специализированной медицинской помощи, сообщает Daily Mirror.
Змею, длиной около двух метров, – достаточно большую, чтобы проглотить ребёнка – нашли в парке недалеко от детской площадки.
К счастью, когда этот гигант был найден, он не мог причинить вред кому-либо.
Энтони Пулфер, инспектор Королевского общества защиты животных:
Температура снаружи была для этого удава слишком низкая. Когда я его поднял, он был очень холодным и вялым.
Сейчас мы пытаемся узнать, откуда он пришёл. В районе, где змея была обнаружена, не так много домов, поэтому мы обеспокоены тем, что кто-то мог его просто выбросить на улицу. Если это так, то это безответственный поступок, ведь удавы могут быть очень опасны.
В Королевском обществе защиты животных предупреждают, что они обнаруживают всё больше и больше экзотических животных, выброшенных на улицу, потому что их владельцы оказались не способны правильно за ними ухаживать.
Энтони Пулфер:
Несмотря на холод, этот удав оказался очень здоровым. Однако, если бы он провёл на улице чуть больше времени, без сомнений он бы умер. Очень жаль, что всё больше хозяев пренебрегают уходом за этими экзотическими животными, которые впоследствии поступают на попечение к нам в центр.
Энтони Пулфер:
Для многих людей уход за экзотическим животным значит слишком много обязательств. Этим объясняется рост количества таких животных, выброшенных на улицу или отданных в приют.
Мы хотели бы обратить особое внимание людей, которые хотят завести экзотического питомца, на то, как важно тщательно изучить все возможные потребности животного и убедиться, что вы сможете обеспечить животное всем необходимым до конца его жизни.
Перевод: Светлана Конашевская