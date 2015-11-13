«Гарри Поттер» и «Звездные войны»: В Англии выпустили календарь с собаками в роли героев знаменитых фильмов

Новости Великобритании. Лиза Гарнер создала специальный фото-календарь, главными героями которого стали её семилетняя собака Люси, которую она взяла со щенячьей фермы, и взятая из Центра спасения собак дворняжка Аннабель, рассказывает Daily Mail .

Лиза живёт в Англии, в городе Уорикшир. Она работает над календарём с сентября 2015 года.

Лиза Гарнер о работе над своим проектом:

Люси и другие собаки умеют сидеть спокойно и позировать перед камерой. Работа над этим проектом была для меня удовольствием.

Я хотела, чтобы этот календарь стал интересен людям, которые ещё не знают об истории Люси. И результаты работы меня впечатлили!

Я всегда рассказываю историю Люси в соцсетях для того, чтобы повысить степень информированности людей об ужасной условиях содержания собак на щенячьих фермах.

В этот раз я попыталась сбалансировать отрицательную сторону истории с лёгкостью темы проекта, чтобы привлечь людей, чтобы они узнали об этой проблеме и поняли, каким жестокостям она там подвергалась на протяжении многих лет.

Я хочу, чтобы мой проект вдохновил людей на дальнейшее изучение проблемы, в случае, если они захотят завести щенка, купить, или лучше всего – забрать из приюта!