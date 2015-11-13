«Гарри Поттер» и «Звездные войны»: В Англии выпустили календарь с собаками в роли героев знаменитых фильмов
Новости Великобритании. Лиза Гарнер создала специальный фото-календарь, главными героями которого стали её семилетняя собака Люси, которую она взяла со щенячьей фермы, и взятая из Центра спасения собак дворняжка Аннабель, рассказывает Daily Mail.
Питомцы Лизы выступают героями постеров классических голливудских фильмов: от «Гарри Поттера» до «Дороги из жёлтого кирпича».
Фото. Люси в образе Мастера Йоды из «Звездных войн»
Лиза живёт в Англии, в городе Уорикшир. Она работает над календарём с сентября 2015 года.
Лиза Гарнер о работе над своим проектом:
Люси и другие собаки умеют сидеть спокойно и позировать перед камерой. Работа над этим проектом была для меня удовольствием.
Я хотела, чтобы этот календарь стал интересен людям, которые ещё не знают об истории Люси. И результаты работы меня впечатлили!
Я всегда рассказываю историю Люси в соцсетях для того, чтобы повысить степень информированности людей об ужасной условиях содержания собак на щенячьих фермах.
В этот раз я попыталась сбалансировать отрицательную сторону истории с лёгкостью темы проекта, чтобы привлечь людей, чтобы они узнали об этой проблеме и поняли, каким жестокостям она там подвергалась на протяжении многих лет.
Я хочу, чтобы мой проект вдохновил людей на дальнейшее изучение проблемы, в случае, если они захотят завести щенка, купить, или лучше всего – забрать из приюта!
На фото для проекта также присутствуют собаки по кличке Леди и Регги.
Помощь в проекте Лизе оказали графический дизайнер Аманда Стюарт и фотограф Тина Кокейн.
Люси уже присвоен статус знаменитости: на её страничку в Facebook подписаны 27 тысяч пользователей.
Также в прошлом году она получила награду Национального шоу домашних животных (NEC National Pet Show) под названием «Самый героический пёс».
Фото. Люси в образе Гарри Поттера
Лиза Гарнер о своей собаке Люси:
У Люси проблемы со здоровьем: эпилепсия и слепота на один глаз. Но она наслаждается жизнью, ведь она живёт в доме, где её все любят.
Когда я впервые увидела Люси, она была худая и истощённая. Но то, как она выглядит сейчас, заставляет меня гордиться ей.
В нашу первую встречу Люси не была даже похожа на представителей своей породы. Я взяла её на руки, но единственное, чего ей хотелось, уйти обратно на своё спальное место. Это разбило мне сердце.
Все деньги, полученные от продажи календаря, пойдут на поддержку Центров спасения собак и организаций, занимающихся повышением информированности людей о щенячьих фермах.
Купить такой календарь можно будет уже через несколько недель на странице Люси в Facebook.
Перевод: Светлана Конашевская