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«Гарри Поттер» и «Звездные войны»: В Англии выпустили календарь с собаками в роли героев знаменитых фильмов

13 ноября 2015 10:10
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Новости Великобритании. Лиза Гарнер создала специальный фото-календарь, главными героями которого стали её семилетняя собака Люси, которую она взяла со щенячьей фермы, и взятая из Центра спасения собак дворняжка Аннабель, рассказывает Daily Mail.

Питомцы Лизы выступают героями постеров классических голливудских фильмов: от «Гарри Поттера» до «Дороги из жёлтого кирпича».

«Гарри Поттер» и «Звездные войны»: В Англии выпустили календарь с собаками в роли героев знаменитых фильмов-1


Фото. Люси в образе Мастера Йоды из «Звездных войн»

Лиза живёт в Англии, в городе Уорикшир. Она работает над календарём с сентября 2015 года.

Лиза Гарнер о работе над своим проектом:
Люси и другие собаки умеют сидеть спокойно и позировать перед камерой. Работа над этим проектом была для меня удовольствием.
Я хотела, чтобы этот календарь стал интересен людям, которые ещё не знают об истории Люси. И результаты работы меня впечатлили!

Я всегда рассказываю историю Люси в соцсетях для того, чтобы повысить степень информированности людей об ужасной условиях содержания собак на щенячьих фермах.

В этот раз я попыталась сбалансировать отрицательную сторону истории с лёгкостью темы проекта, чтобы привлечь людей, чтобы они узнали об этой проблеме и поняли, каким жестокостям она там подвергалась на протяжении многих лет.
Я хочу, чтобы мой проект вдохновил людей на дальнейшее изучение проблемы, в случае, если они захотят завести щенка, купить, или лучше всего – забрать из приюта!

«Гарри Поттер» и «Звездные войны»: В Англии выпустили календарь с собаками в роли героев знаменитых фильмов-4

На фото для проекта также присутствуют собаки по кличке Леди и Регги.

Помощь в проекте Лизе оказали графический дизайнер Аманда Стюарт и фотограф Тина Кокейн.

Люси уже присвоен статус знаменитости: на её страничку в Facebook подписаны 27 тысяч пользователей.

Также в прошлом году она получила награду Национального шоу домашних животных (NEC National Pet Show) под названием «Самый героический пёс».

«Гарри Поттер» и «Звездные войны»: В Англии выпустили календарь с собаками в роли героев знаменитых фильмов-7


Фото. Люси в образе Гарри Поттера

Лиза Гарнер о своей собаке Люси:
У Люси проблемы со здоровьем: эпилепсия и слепота на один глаз. Но она наслаждается жизнью, ведь она живёт в доме, где её все любят.

Когда я впервые увидела Люси, она была худая и истощённая. Но то, как она выглядит сейчас, заставляет меня гордиться ей.

В нашу первую встречу Люси не была даже похожа на представителей своей породы. Я взяла её на руки, но единственное, чего ей хотелось, уйти обратно на своё спальное место. Это разбило мне сердце

«Гарри Поттер» и «Звездные войны»: В Англии выпустили календарь с собаками в роли героев знаменитых фильмов-10

Все деньги, полученные от продажи календаря, пойдут на поддержку Центров спасения собак и организаций, занимающихся повышением информированности людей о щенячьих фермах.

Купить такой календарь можно будет уже через несколько недель на странице Люси в Facebook.

Перевод: Светлана Конашевская

# Необычное # Животные

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