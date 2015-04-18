В японском аквариуме живет дельфин-альбинос, который краснеет от злости

Новости Японии. В аквариуме одного из японских музеев живет уникальный дельфин-альбинос, который краснеет от злости, сообщает The Mirror. Дельфин родился белым. Однако от избытка чувств его кожа в буквальном смысле покрывается румянцем.

Обычный окрас для афалина – серый. Альбиносы среди дельфинов, как и среди многих других животных, – достаточно редкое явление. Их появление обусловлено отсутствием в организме меланина – темные пигменты, придающего цвет глазам и коже. Подобное зрелище не остается без внимания посетителей заведения.

Эта особь была поймана в ходе ежегодной охоты на дельфинов, проводимой недалеко от японского города Тайцзи (Taiji). Похоже, этому дельфину очень повезло, так как в природных условиях альбинос стал бы легкой добычей для морских хищников. Специалисты удивляются, как животное смогло прожить так долго на воле.