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Очередной хит YouTube: собака-симулянт научилась выпрашивать еду у прохожих

19 апреля 2015 13:37
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Новости Великобритании. Начало ролика демонстрирует картинку, от которой у многих наворачиваются слезы на глазах.

Песик буквально из последних сил ползет на передних лапах, волоча задние «больные» конечности.

Но не спешите жалеть этого беднягу. Говорят, старого пса нельзя научить трюкам, но чего только не сделаешь в поисках пропитания!

Умная собака, оказывается, просто решила вызвать слезу у случайных прохожих и выпросить еду, равно как внимание, жалость и ласку со стороны неравнодушных людей.

В ролике все наоборот: люди не обращают особого внимания на пса. Но почему? Возможно, это местные жители, которые видят подобное «представление» уже не первый раз.

И действительно, спустя несколько метров собака понимает, что ее «трюк» не удался и чудесным образом исцеляется, встав на четвереньки.

После чего весело и беззаботно бежит в поисках других людей, перед которыми, возможно, также разыграет подобный «спектакль»...

Видео уже успело собрать более 40 тысяч просмотров.

# Приколы # Животные

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