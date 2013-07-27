Семья аистов поселилась в агроусадьбе в Брестской области

Новости Беларуси. Необычные постояльцы появились во дворе агроусадьбы в Брестской области. Там в вишневом саду живут сразу 4 аистенка. Гнездо не выдержало непогоды, развалилось во время грозы, и птенцы выпали прямо на дорогу. Если бы не людская доброта, неизвестно, чем бы закончилась история. Сегодня птенцы уже окрепли, а один из бусликов даже встал на крыло.

Елена Ананьева:

Две недели назад была сильная гроза. Гнездо не выдержало, и было у нас 4 аиста и 2 родителя. Во время грозы гнездо разрушилось, и они все прямо выпали. Первые сутки их никто не трогал, они по дороге ходили, машины их объезжали, пытались прогнать их с дороги. А ночью одного аиста молодого, к сожалению, задавила машина.

Остальных, оставшихся без крова птенцов с дороги подобрали дети. Хозяева агроусадьбы выделили для нежданных гостей целый вишневый сад. Аистята довольно быстро освоились здесь и стали устанавливать свои порядки.

Елена Ананьева:

Вечером, когда мы загоним птицу, они начинают осваивать другие территории. Однажды он пытался прийти к собаке сюда. Собака начала на него рычать и начала его прогонять. Но аист не растерялся, поднял крылья, стал трещать. Собака, естественно, испугалась, забилась в угол и больше аиста не пугает.

Пернатые постояльцы в обиду друг друга не дают, но в свою дружную компанию никого не принимают. На днях аистиный детский сад во дворе этого дома пополнил еще один птенец: Кешу тоже подобрали местные жители, когда он выпал из гнезда. Но птицы в коллектив его пока не принимают: уходят от новичка подальше. Зато у детей новичок быстро стал любимцем.

А вот троица, выпавшая из гнезда, от пищи из рук людей отказывается: по несколько раз в день кормить птенцов прилетают родители. Взрослые птицы нашли малышей во дворе буквально через несколько часов после того, как люди подобрали аистят на дороге.

Мария Демянчик, старший преподаватель кафедры зоологии и генетики Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

Такое бывает. Особенно, когда птенцы выпадают где-то недалеко от гнезда. И их никто не уносит на большое расстояние. Птицы видят своих птенцов, и всегда в природе они будут их докармливать, тем более, они узнают своих птенцов, у них есть материнский инстинкт.

Совсем скоро аистята наберутся сил и осенью вместе со взрослыми птицами улетят на юг. А пока времени не теряют и ежедневно тренируются: становятся на пенек и пытаются взлететь. Самый крепкий из них уже встал на крыло, и мы стали свидетелями его самого первого полета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.