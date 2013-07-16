Сотрудники МЧС спасли лося

Новости Беларуси. Настоящая спасательная операция развернулась в Гродненском районе. Сотрудники МЧС пришли на выручку лосю.

Бедное животное попало в ловушку — канаву глубиной около двух метров — и самостоятельно никак не могло выбраться. Когда зверя обнаружили, над водой была видна только голова, а передними ногами он цеплялся за бревно. Держался из последних сил. Чтобы вытащить лося, спасателям потребовалось около получаса. Использовали веревку и подручные материалы.

Спасенного осмотрел ветеринар – серьезных травм не обнаружил. После чего животное отпустили на природу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.