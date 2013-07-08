Новости Беларуси. Российские и белорусские ученые займутся здоровьем беловежских зубров. Сейчас они готовят соответствующий проект. В свое время популяцию этих животных пришлось возрождать из пяти сохранившихся особей. Это привело к обеднению генофона, и как следствие, ослаблению вида.

За время исследований, ученые изучат слабые и сильные стороны белорусских зубров. А затем в результате грамотного скрещивания улучшат здоровье всех животных. Впоследствии, часть беловежских зубров поменяет белорусскую прописку на российскую. По словам экспертов, численность этих животных в Беларуси давно превысила оптимальную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.