Правительство Беларуси пытается остановить распространение африканской чумы свиней

Новости Беларуси. Беларусь приняла все необходимые меры по недопущению распространения африканской чумы свиней. Это отметили эксперты в Минске 25 июля. Меры по борьбе с опасным заболеванием обсуждают руководители ветеринарных служб Беларуси, России, Украины и Литвы. Вирус получил распространение в этих странах.

На нашей территории очаги заражения были зафиксированы в Гродненской области. Источником вируса являются больные африканской чумой домашние и дикие свиньи, всех возрастов и пород в любое время года. Для человека этот вирус неопасен, а вот для животных летальность, как правило, составляет 100%, и вакцины пока нет.

Сергей Данкверт, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России:

Вакцину пока еще не изобрели. Только ветеринарными мерами можно ограничить расширение. В первую очередь, перемещение и сопровождение ветеринарными документами. Без сопроводительных ветеринарных документов не может быть перемещение какой-либо мясной продукции.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Очень слаженно и организованно идет работа и ветеринарных служб, и служб государственного правления по взаимодействию с населением, чтобы эту беду не распространять по территории нашего государства.

Ситуацией в Восточноевропейском регионе обеспокоено и Международного эпизоотическое бюро. Вирус не должен распространяться дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Казимирас Лукаускас, глава представительства Международного эпизоотического бюро по Восточной Европе:

Думаю, мы найдем меры по искоренению этой болезни. Беларусь – пример, как нужно работать, как активно реагировать надо. Но болезнь есть у вас, и я желаю, чтобы болезнь не распространялась, потому что в вас огромный научный потенциал, у вас хорошая ветеринарная служба, правительство много внимания уделяет этому, уважаемый Президент заботится об этом. Я думаю, мы должны помочь.