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Галерея мадам Тюссо в США увековечит популярного в соцсетях Сердитого кота

28 августа 2015 18:27
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Новости США. Сердитый кот, как его прозвали пользователи социальных сетей, появится в галерее мадам Тюссо. Grumpy Cat станет первой кошкой, которая будет увековечена в этом музее восковых фигур.

Новый экспонат будет представлять собой автоматическую куклу, которая может делать пять различных движений.

Уже в этом году воскового Сердитого кота представят в музее мадам Тюссо в Сан-Франциско, после чего механический котик отправится «на гастроли» по пяти филиалам музея в США.

Галерея мадам Тюссо в США увековечит популярного в соцсетях Сердитого кота-1

Настоящее имя кошки, которая прославилась грустным и недовольным выражением мордочки, – Тардар Соус. За ее жизнью с помощью социальных сетей следит почти 10 миллионов человек по всему миру.

Напомним, питомец снялся в рекламе кошачьего корма известной торговой марки, сыграл главную роль в полнометражном фильме. А несколько лет назад Тартара увековечили кондитеры, выпустив партию печенья в виде недовольной мордочки. 

Больше о хмуром четвероногом жителе США читайте здесь.

Галерея мадам Тюссо в США увековечит популярного в соцсетях Сердитого кота-4

Владелица Сердитого кота благодаря ему заработала 64 миллиона фунтов. И это только за 2014 год. Как отмечает Daily Express, некоторые голливудские знаменитости, такие как Николь Кидман, Камерон Диаз, Мэтт Деймон и Мэттью МакКонахи, зарабатывают меньше.

Галерея мадам Тюссо в США увековечит популярного в соцсетях Сердитого кота-7



Табата Бандесен, хозяйка Сердитого кота:
Я смогла уволиться с работы, я была официанткой, через несколько дней после того, как она появилась в социальных сетях, с тех пор мой телефон просто не умолкает. 

# Коты и кошки # Фотофакт # Животные # Табата Бандесен

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