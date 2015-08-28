Галерея мадам Тюссо в США увековечит популярного в соцсетях Сердитого кота

Новости США. Сердитый кот, как его прозвали пользователи социальных сетей, появится в галерее мадам Тюссо. Grumpy Cat станет первой кошкой, которая будет увековечена в этом музее восковых фигур.

Новый экспонат будет представлять собой автоматическую куклу, которая может делать пять различных движений.

Уже в этом году воскового Сердитого кота представят в музее мадам Тюссо в Сан-Франциско, после чего механический котик отправится «на гастроли» по пяти филиалам музея в США.