Обворожительная колли Мэй – августовский питомец месяца

В семье Лидии собака Мэй появилась еще девять лет назад в возрасте двухмесячного щенка и сразу же стала всеобщей любимицей. Она грациозная, пропорционально сложенная, крепкая и сильная собака. Все эти качества она унаследовала от своих необычных родителей.

Лидия Лавор, победительница фотоакции:

У нас папа – чемпион мира, мама – многократная чемпионка СНГ. Но мы не вышли экстерьерчиком. Шерстка коротковата. Мы не расстроились – нам собака нужна в первую очередь для души.

Мэй, как и полагается собаке такой благородной породы, к себе подпускает далеко не всех. Ей нужно понравиться с первого взгляда, а иначе ее доверие вы уже не подкупите ни за какие коврижки! Зато своих хозяев Мэй бесконечно любит всей своей собачьей душой.

Лидия Лавор, победительница фотоакции:

Спит она строго на диванах, на кроватях, под одеялом, головой на подушке. Как только я встаю – занимает мое место, ложится к мужу спиной, и он ее обнимает.

Больше всего на свете Мэй любит играть! С резиновым мячиком, лучом обыкновенного детского лазера или с пластиковой бутылкой. Но особенно колли приводит в восторг безумно увлекательная игра с кошкой Шони.

Лидия Лавор, победительница фотоакции:

Носятся с котом друг за другом! Кот скользит по ламинату, не успевает развернуться, ударяется головой о шкаф, перевернется под собаку, а она кубарем. Это очень интересно наблюдать!

Животные настолько дружат, что даже едят из одной миски корм Шони! Ведь именно это – любимое лакомство Мэй, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.