Что такое дог-фрисби и как научить этому своего пса?

У вас есть собака, но вы не знаете, чем развлечь друг друга на скучной прогулке? Познакомьте своего пса с фрисби! Даже если ваш домашний любимец понятия не имеет, что такое дрессировка и не знает ни одной команды - вы легко сможете обучить его ловить тарелку! Первым делом, дайте понять зубастому другу, что играть с диском крайне интересно!

Сергей Гуров, тренер по фрисби:

Путем мотивирования на еду, на воду мы делаем так, чтобы собака решила, что диск - это очень вкусно, что это добыча, к которой можно подойти, покушать из нее. Мы просто развиваем инстинкт, который уже есть у собаки. Дальше собачка начинает уверенно подбегать, играть в диск и в этом момент мы закрепляем хватку, подзадориваем путем того, что разрешаем щенку прихватывать диск.

Как показывает практика, люди учатся этой игре дольше, чем их питомцы! Собаке иногда достаточно одного занятия, чтобы понять, чего от нее хотят. А хозяину, чаще всего, требуется несколько тренировок для отработки техники, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Обычно эта игра дается легко всем без исключения собакам. Главное, чтобы ваш пес не был перекормленным- полным щенкам труднее прыгать и они быстро устают от тренировок.

В мире дог-фрисби уже более 40 лет является одним из самых популярных видов спорта для собак. А в Беларуси первые соревнования прошли только в прошлом году! Для этой игры не подходит зимний сезон. А в остальное время проходит около 4-5 матчей!

Соревнования делятся на три категории. Первая - для новичков. Здесь участвуют щенки от года и старше. Диск не летает, а катится и пес должен поймать его до того, как он упадет. Вторая - это броски в специальные зоны. Количество баллов зависит от того, в какой зоне собака подпрыгнет, чтобы словить тарелку. Ну и последняя категория - метание на дальность. Шансы стать победителем повышаются, если диск пролетает максимальное расстояние!

Ольга Красовская, владелец фокстерьеров Ребекки и Хомсы:

Если собака любит опортики, любит играть с игрушками, то она с удовольствием играет с хозяином и в диск.

В этой семье целых 2 спортсмена, а тарелка, к сожалению одна. Поэтому драки из-за заветного диска происходят постоянно!

Швейцарская овчарка по кличке Аха не сразу распознала в тарелке интересную игрушку. Но желание ее хозяйки- научить пса играть в фрисби- победило. И теперь Аха одержала победу на городских соревнованиях!

Анастасия Игнатчик, владелец швейцарской овчарки Аха:

Я учила ее сама, только один раз ходила на семинар, еще зимой. А потом тренировалась с ней каждый день. Сегодня мы первый раз пришли на соревнования и вот - получилось!

Фрисби -это спорт, который может стать незаменимым для собак. Благодаря ему, вам и вашему питомцу будет гораздо легче найти общий язык.