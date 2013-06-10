Трагедия на благотворительной акции по защите животных: одна из собак загрызла насмерть домашнего щенка

Новости Беларуси. Животный инстинкт. Благотворительная акция общества защиты животных «Эгида» закончилась трагедией: одна из выставленных собак загрызла насмерть 4-месячного щенка. Это все на глазах у детей. Пес, рост которого около 50 сантиметров, был без намордника.

Столичный парк Челюскинцев. В прошлую субботу здесь проходила очередная благотворительная акция: волонтеры помогали найти дом обездоленным животным. Уже традиционно откликнулось немало минчан: кто-то пришел выбрать четвероногого друга, а кто-то помочь животным материально. Казалось бы: такое хорошее начало, вот только конец у этой истории совсем неожиданный.

Настя снова пересматривает фотографии любимого питомца. И вспоминает прогулку, ставшую последней в его жизни. Девушка хотела сделать пожертвование для бездомных животных, потянулась к урне и почувствовала, что поводок кто-то вырывает.

Шпицу Кузе было всего четыре месяца. Взрослой и крупной собаке хватило меньше минуты для того, чтобы не оставить щенку шансов.

Анастасия Корчевская:

Я видела собаку, которая напала. Я видела у нее на языке кровь…

А это тот самый пес по кличке Хатико. Он, как и все питомцы, в этот день искал хозяина. Под присмотром куратора. Правда, далеко небдительным: на собаке, рост которой около 50 сантиметров, не было намордника. К слову, это не единственный случай.

На благотворительное мероприятие Ольга пришла с двумя собаками — обе на передержке — и была просто потрясена. Женщина уверена: такие акции важны, но не менее важна и безопасность.

Ольга Агеева:

На мой взгляд, имеет смысл уделять внимание тому, чтобы такие акции проходили под более жестким контролем.

Мы связались с непосредственным организатором акции - обществом защиты животных «Эгида».

Малаховская Екатерина, заместитель председателя ООЗЖ «Эгида»:

Мы предупреждали всех волонтеров, чтобы они надевали намордники на агрессивных животных. Может быть, данный волонтер не усмотрела, не послушалась, не одела намордник. Мы поговорили с волонтером. Мы также связались с Настей, хозяйкой щеночка, принесли свои извинения. Мы решаем сейчас эту проблему, пытаемся решить все мирно. Волонтер готова ей возместить ущерб или купить щенка.

Такой инцидент первый за всю истории проведения подобных акций и в то же время резонансный. Организаторы уже приняли решение уменьшить количество выставляемых собак, для того чтобы обеспечить больший контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.