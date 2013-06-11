Слоны - животные, которых нельзя приручить, но можно воспитать

Настоящий артист не может выйти на сцену без грима. Но таким ребятам его потребуется очень много! Поэтому они моются, причесываются и всячески готовятся к выступлению по-своему, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Чтобы достойно выступать, слонам требуется много энергии. Как и все артисты, слоны держат себя в форме, правда порции у них заметно больше.

Кристиан Гартнер, дрессировщик:

160 кг сена на двоих, 30 кг морковки, свекла, капуста, 20 кг хлеба, 2 кг сахара, по 10 кг овса на кождого слона.

Приготовления закончены, значит можно приступать к тренировкам. Приручить слона невозможно, но можно воспитать его с самого детства так, что он выполнит даже самые сложные цирковые трюки. Воспитывать артистов начинают еще с двух-трех лет, когда они еще слонята. Разумеется, чтобы научить слона сложным номерам, потребуется не один год под профессиональным и чутким руководством.

Кристиан Гартнер:

Когда я родился, уже были эти слоны. Это были слоны моих родителей. Я знаю их целую жизнь!

Расти вместе со слонами, воспитывать их - это призвание всей семьи Кристиана. Уже шесть поколений отдают себя именно этому занятию. Его маленькая дочь уже подружилась с Лаксми и Тычем и обязательно пойдет по стопам отца, продолжит знаменитую династию дрессировщиков.

Работать со слонами, все равно что с людьми - они многое понимают и помнят. Кроме того, артисты еще и привязываются друг к другу, у них своя социальная среда. Они невероятно умны и рассудительны. Для них многое важно - как общения друг с другом, так и с человеком. У них потрясающее чувство ритма и музыкальный слух, поэтому как артисты они просто неподражаемы.

На арене слоны - настоящие звезды! Они любят внимание и публику, свои таланты охотно демонстируют зрителям, а те от них просто в восторге.

Настоящие артисты и звезды арены, только не стардают звездной болезнью. Когда Лаксми и Тыч выходят на арену, сердца публики принадлежт им. Впрочем, большие артисты тоже выступают от всего сердца.