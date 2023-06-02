В Смоленской области украинские дроны атаковали объекты ТЭК

Два беспилотных летательных аппарата ВСУ дальнего радиуса в пятницу, 2 июня, совершили атаку на объекты топливо-энергетического комплекса Смоленщины. Об этом проинформировал врио главы региона Василий Анохин, пишет РИА Новости.

В результате ЧП пострадавших и погибших, а также серьезных повреждений объектов нет. Атаки дронов были совершены в деревнях Починковского и Смоленского районов. На месте происшествия находятся спецслужбы. Сообщается, что расстояние от населенных пунктов, где было совершено нападение дронов, до российско-украинской границы составляет более 300 км.