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В Смоленской области украинские дроны атаковали объекты ТЭК

02 июня 2023 07:33
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Два беспилотных летательных аппарата ВСУ дальнего радиуса в пятницу, 2 июня, совершили атаку на объекты топливо-энергетического комплекса Смоленщины. Об этом проинформировал врио главы региона Василий Анохин, пишет РИА Новости. 

В результате ЧП пострадавших и погибших, а также серьезных повреждений объектов нет. Атаки дронов были совершены в деревнях Починковского и Смоленского районов. На месте происшествия находятся спецслужбы. Сообщается, что расстояние от населенных пунктов, где было совершено нападение дронов, до российско-украинской границы составляет более 300 км. 

# Международная политика

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