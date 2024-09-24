Плюшевые помощники. Как игрушки снижают стресс у животных?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Не только люди, но и животные обожают мягкие игрушки. Сотрудники Минского зоопарка заметили, что некоторые обитатели проявляют огромный интерес к плюшевым друзьям. Для кого-то это способ развлечься, а для кого-то своего рода утешение. Например, медведи и большие кошки обнимают игрушки, играют с ними и даже используют их как подушки для сна. Плюшевые компаньоны помогают снизить уровень стресса.

Ксения Лазовская, методист, культорганизатор Минского зоопарка:

Для обогащения среды на безвозмездной основе мы принимаем мягкие игрушки для наших животных, от 50 сантиметров. Наши животные, предпочтительно среднекошачьи, очень любят с ними играть, спать. Акция у нас проводится по необходимости. Вот в этот раз зоотехники нам сообщили, что им необходимо, мы сделали такой запрос.

– Если бы была у тебя мягкая игрушка, поделился ли бы ты с животными и с кем?

– У меня есть игрушка такая в виде «бяши». Ну да, поделился бы.

– И кому бы ты ее подарил?

– Наверное, льву. Я люблю львов.

– Не жалко расставаться с игрушками своими?

– Жалко, но это лев все-таки. Мое любимое животное.

– А как ты считаешь, для чего животным игрушки?

– Чтобы ему было удобнее спать с ними, чтобы не было грустно.

Для животных ничего не жалко. Мне больше всего понравились ламы и козы. Прямо вот они мне в душу. Ламе я бы подарила тигренка, козе я бы подарила мишку. Льву бы подарила тигра.