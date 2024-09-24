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Плюшевые помощники. Как игрушки снижают стресс у животных?

24 сентября 2024 13:12
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Плюшевые помощники. Как игрушки снижают стресс у животных?-1

Валерия Яскевич, корреспондент:
Не только люди, но и животные обожают мягкие игрушки. Сотрудники Минского зоопарка заметили, что некоторые обитатели проявляют огромный интерес к плюшевым друзьям. Для кого-то это способ развлечься, а для кого-то своего рода утешение.

Например, медведи и большие кошки обнимают игрушки, играют с ними и даже используют их как подушки для сна. Плюшевые компаньоны помогают снизить уровень стресса.

Плюшевые помощники. Как игрушки снижают стресс у животных?-3

Ксения Лазовская, методист, культорганизатор Минского зоопарка:
Для обогащения среды на безвозмездной основе мы принимаем мягкие игрушки для наших животных, от 50 сантиметров. Наши животные, предпочтительно среднекошачьи, очень любят с ними играть, спать. Акция у нас проводится по необходимости. Вот в этот раз зоотехники нам сообщили, что им необходимо, мы сделали такой запрос.

Плюшевые помощники. Как игрушки снижают стресс у животных?-5

– Если бы была у тебя мягкая игрушка, поделился ли бы ты с животными и с кем?
– У меня есть игрушка такая в виде «бяши». Ну да, поделился бы. 
– И кому бы ты ее подарил? 
– Наверное, льву. Я люблю львов. 
– Не жалко расставаться с игрушками своими? 
– Жалко, но это лев все-таки. Мое любимое животное. 
– А как ты считаешь, для чего животным игрушки?
– Чтобы ему было удобнее спать с ними, чтобы не было грустно.

Плюшевые помощники. Как игрушки снижают стресс у животных?-7

Для животных ничего не жалко. Мне больше всего понравились ламы и козы. Прямо вот они мне в душу. Ламе я бы подарила тигренка, козе я бы подарила мишку. Льву бы подарила тигра.

Плюшевые помощники. Как игрушки снижают стресс у животных?-9

Животные, которые с детства привыкли к мягким игрушкам, часто воспринимают их как источник безопасности и комфорта. Когда они взрослеют, любимый плюшевый друг становится своего рода символом стабильности. Особенно, если животные переезжают в другой зоопарк. Она помогает им адаптироваться к новому окружению и напоминает о прежнем доме.

Подробнее в видео.

# Валерия Яскевич

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