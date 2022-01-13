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Белорусские пограничники нашли мёртвого зубра вблизи польской колючки

13 января 2022 17:50
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Заложниками политических решений Польши стали зубры. Белорусские пограничники обнаружили мертвое животное вблизи польской колючки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусские пограничники нашли мёртвого зубра вблизи польской колючки-1

 

Осенью 2021 года стадо парнокопытных сезонно мигрировало в Беларусь, а с наступлением холодов возвращалось к месту зимнего прикорма. Однако на пути миграции зубров польские власти установили непреодолимое для животных заграждение из колючей проволоки. Такая преграда стала смертельной для животного, занесенного в Красную книгу. Еще 30 лесных великанов продолжают оставаться у польских рубежей.  

# Государственная граница Беларуси # Животные # Фотофакт

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