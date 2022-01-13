Белорусские пограничники нашли мёртвого зубра вблизи польской колючки

Заложниками политических решений Польши стали зубры. Белорусские пограничники обнаружили мертвое животное вблизи польской колючки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заложниками политических решений Польши стали зубры. Белорусские пограничники обнаружили мертвое животное вблизи польской колючки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Осенью 2021 года стадо парнокопытных сезонно мигрировало в Беларусь, а с наступлением холодов возвращалось к месту зимнего прикорма. Однако на пути миграции зубров польские власти установили непреодолимое для животных заграждение из колючей проволоки. Такая преграда стала смертельной для животного, занесенного в Красную книгу. Еще 30 лесных великанов продолжают оставаться у польских рубежей.