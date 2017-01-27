Петух, предсказывающий будущее, живёт в Гродненском зоопарке

Среди своих сородичей Петух Петрович – самый молодой обитатель Гродненского зоопарка. Ему всего лишь год. Но он уже успел стать настоящей звездой.

Как и полагается настоящей звезде, Петрович и питается лучше всех, и живет в отдельных хоромах – в ветеринарном блоке. Здесь ему даже разрешают свободно гулять по кабинетам сотрудников зоопарка.

Петрович – абсолютно ручной петух. В отличие от своих собратьев, он никого не может клюнуть или обидеть. Наоборот, пернатый очень любит, когда его берут на руки или гладят.

А еще этот красавец-петух умеет предсказывать будущее.

Петрович уже привык к повышенному вниманию к своей персоне. К тому же, он любит фотографироваться и с удовольствием позирует для селфи. Символ 2017 года считается птицей строптивой, но этот петух разрушает все стереотипы.

Когда потеплеет, Петрович будет веселить юных посетителей на детской площадке зоопарка. А пока герой нашего сюжета набирается сил. Ведь быть «звездой» – утомительно.