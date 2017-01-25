Почему птицам нужны уроки пения и боятся ли канарейки микрофонов?

Настоящая терапия. Заливистое пение можно слушать бесконечно. Слух у них лучше, чем у человека.

А в исполнительском мастерстве с этими певцами не сравнится ни одна птица.

В этом абсолютно уверен Александр Александрович Пармон –электромеханик по ремонту счетных и пишущих машин по профессии и кенаровод по велению души – вот уже как 50 лет! С детства он гонял по крышам голубей и держал их у себя дома, к канарейкам же пришел совершенно случайно, и так проникся, что самостоятельно изучил тонны специальной литературы.

Вокальный талант есть только у самцов, причем у белых, лимонных и голубых, как правило, звучание более нежное. Но природного дара мало, у птицы должно быть хорошее дыхание и, конечно, наставник – кенаровод.

Александр Александрович признается, что все начинается с выведения певческой породы, ведь талант передается на уровне генов.

Так, с 70-х годов он воспитал уже династию вокалистов, причем птичьи напевы канарейки начинают слушать еще будучи в яйце. И нет лучше обучения, чем от взрослого самца к молодежи.

Свой главный хит Александр Александрович составил в 80 годы. Он ловил синиц, свиристелей и записывал их трели на магнитофон ночью, когда меньше шума. Специально покупал овсянок, чьи напевы западали в душу, а затем путем монтажа склеил музыкальные фразы от разных птиц в уникальную песню.

Есть в ней даже трели павловской канарейки, напоминающие перезвон бубенцов…Оттого ученики Александра Пармона всегда брали самые высокие ноты и побеждали на конкурсах в Беларуси, Москве, Киеве…Добиться плановости в исполнении, чтобы кенар не путал последовательность колен – целая наука. Пока всю песню целиком осилил только Тёмка, который радовал своими концертами 10 лет!

Выступления лучших артистов длятся до минуты, а на конкурсах за 10 минут кенару нужно трижды исполнить свою мелодию. Сложность в том, что канарейки – очень чувствительны к любым раздражителям , свет, щелчок, резкое движение – может их сбить с толку и годы работы учителя останутся тайной для жюри…

Жаль, сегодня кенароводов у нас единицы и практически все последователи Александра Александровича.