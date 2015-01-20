За жестокое обращение с животными в Беларуси ввели уголовную ответственность: лишение свободы до года

Новости Беларуси. По новой статье 339-1 Уголовного кодекса Беларуси жестокое обращение, которое привело к гибели или увечью животного, совершенное из хулиганских, корыстных, иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом. Но за то же действие, совершенное повторно или группой лиц, можно получить наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до одного года, или лишения свободы на тот же срок. Эта статья вступает в силу с 27 января. Поправки и изменения в Уголовный кодекс Беларуси опубликованы на правовом портале pravo.by.

В большинстве западных государств, а также в Украине, России и Казахстане уже есть такая статья в Уголовном кодексе (вплоть до нескольких лет лишения свободы). Зоозащитники уверены, что даже при наличии уголовной ответственности за жестокое обращение с животными остается проблема: как доказать вину живодера? Ведь должны быть свидетели, видеодоказательства происходящего.



Напомним, раньше за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а также за их истязание в нашей стране существовала только административная ответственность. Согласно ей предполагается штраф от 10 до 30 базовых величин (одна базовая величина сегодня составляет 180 тысяч рублей) или административный арест. Например, административный арест 15 суток — такое решение 12 сентября 2012 года вынес суд Заводского района Минска в отношении молодого человека, который отрезал голову своей собаке, сообщали в программе Новости «24 часа» на СТВ (смотрите видео).