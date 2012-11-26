Пара кенгурят приехала в витебский зоопарк на такси

Новости Витебска. Пара кенгурят поселилась в Витебском зоопарке. Годовалых малышей доставили из Калининградского зоопарка. На самолете они летели до Минска и далее в областной центр на такси.

Сейчас животные на карантине, полюбоваться ими посетители могут только через стекло. На зиму для детёнышей кенгуру оборудовали отапливаемый домик. Рацион сумчатых – овощи и фрукты.

От своих австралийских сородичей кенгуру Беннета отличается небольшими размерами и выносливостью. Температуру переносят до 10 мороза. Кроме того, этот вид более дружелюбный.

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:

Конечно, новая обстановка, новые люди, они очень неплохо привыкают к людям, но пока период адаптации у нас идет. Я думаю, что за 30 дней карантина они полностью у нас привыкнут и к обслуживающему персоналу, будем начинать приучать к посетителям. Они относятся к тому виду кенгуру, которые очень легко идут на контакт с людьми. А Австралии их некоторые держат в качестве домашних питомцев.

В Витебском зоопарке это не первые новоселы. Недавно здесь поселились антилопа, бакланы и мангусты. Австралийским же кенгуру адаптироваться на севере Беларуси будет легко. Это уже шестое поколение, родившееся в неволе. Условия не отличаются от Калининградского зоопарка. Лев, привезенный оттуда, живет в Витебске уже 2 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.