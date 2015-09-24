Оскар не за роль, а за героизм! Четвероногие спасатели

Оскар - знаменитая кинопремия. Однако жизнь нашего героя - лабрадора-ретривера по кличке Оскар далека от постановочных киносцен.

Двухлетний пёс несёт службу в отряде специального назначения МЧС. О доблести и героических поступках напоминает служебный шрам на морде. Бесстрашно и самоотверженно спасет людей из-под завалов.

Между Андреем Крученковым - его верным напарником - настоящая незримая связь.

Всего в отряде шесть лабрадоров. К каждому прикреплён кинолог. Обучение проходит в три этапа. Предусмотрены послушание, общая подготовка и специальный курс.

На первом этапе обучения важно наладить психологический контакт с собакой. Она должна понять, кого следует слушаться.

Самое важное для пса: чтобы человек был доволен. Поэтому Оскар старательно выполняет все упражнения.

На втором этапе задача усложняется. Необходимо пройти ряд препятствий из барьеров, навесов и прочих тренажеров. Вместе с Оскаром тренируется его подруга Габриэлла - потомственный спасатель.

Психология обучения состоит в том, что собака воспринимает тренировку как игру, которая, в свою очередь, максимально приближена к реальности.

Завершающий этап подготовки проходит на полигоне. Впечатляющие горы арматуры и бетона имитируют завал.

У собак определенно есть то, что мы называем душой. Оскар и Габриэлла не раз помогали людям не только в часы бедствий. Кажется, что они, в силу своего добра и благородства, способны излечить человеческие душевные раны.

Служба отнимает много сил. Как правило, в восьмилетнем возрасте собаки-спасатели уходят в отставку. Кинологи забирают отслуживших псов-ветеранов к себе домой. После стольких лет службы они просто не в состоянии с ними расстаться.

И пусть Оскар не может сказать как сильно он любит своего хозяина, Андрей Сергеевич так гордится своим подопечным - они понимают друг друга без слов.