Фотофакт: в Австралии тюлень прокатился на спине горбатого кита

Джефф Росс смог вспомнить только один похожий момент, когда морской котик забрался на кита в надежде спастись от касатки.

Новости Австралии. Удивительную картину удалось запечатлеть австралийскому фотографу Робину Малкольму. По словам специалистов, такие явления крайне редки, и Робину действительно очень повезло. Джефф Росс, эксперт: Я слышал лишь об одном тюлене, который забрался на кита, чтобы спастись от косаток.

Фотограф в интервью The Daily Mail рассказал, что в минувшие выходные он отправился на побережье океана, чтобы сфотографировать различных животных, обитающих в Тихом океане и у его берегов. В Новом Южном Уэльсе он фотографировал дельфинов, птиц и различных рыб. Кстати, кадр с оседлавшим кита тюленем мужчина обнаружил уже дома.

Робин Малкольм:

Порой вокруг происходит так много чего интересного, что не знаешь, куда направить камеру. В тот день тюлени и дельфины просто сходили с ума на поверхности воды, когда прямо по центру вынырнул кит. Я сделал несколько невероятных кадров, один из них оказался особенно интересным.