Необычный домашний питомец. Не кот, не собака... Хорёк! Как хорёк Клёпа стал местной «звездой»

Котами и собаками в качестве домашних питомцев сегодня никого не удивишь. Другое дело - завести себе хорька. Внимание окружающих вам точно гарантировано.

Минчанин роман Абрамович примерно год назад решил приобрести себе этого милого зверька и назвал её Клёпой.

Клёпа - настоящая «звезда». Она выходит на прогулку со своим хозяином и её вмиг окружает толпа любопытных.

Оказывается, заводить в качестве домашнего животного хорька, - это не просто хобби белорусов. Недавно в нашей стране организовали общественное объединение любителей хорьков, которое насчитывает десятки человек.

Клёпа, как и большинство своих собратьев очень подвижный зверёк, который иногда, если ему что-то не понравится, может и зубки показать. Хищник всё-таки! Чтобы отучить Клёпу кусаться, Роману пришлось показать, «кто в доме хозяин». Теперь они - лучшие друзья.

Как утверждают хозяева таких домашних животных, как хорьки, ухаживать за ними не сложнее, чем за котами и собаками. А их шерсть не вызывает аллергию. Их можно содержать в клетке или прямо в комнате. Но помните: зверёк большую часть времени спит. А когда просыпается, ему нужно как следует погулять и подкрепиться.

Кстати, хорёк настоящий гурман: любит полакомиться мелкими грызунами и птичками. А в домашних условиях ему можно давать корм для котов с высоким содержанием белка и мясо. Любит питомец и фрукты, особенно бананы.

Правильно воспитанные хорьки - ручные, дружелюбные и игривые. С ними точно не соскучишься!