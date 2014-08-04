Белорусские дрессировщики Борис Лазаров, Андрей Теплыгин и Андрей Ильин: о секретах дрессуры

Циркачи утверждают: это профессия выбирает их, а не они ее. Арена не принимает случайных людей – артисты передают свои знания из поколения в поколение. Какими способностями должен обладать дрессировщик, чтобы уговорить дикое животное выполнять необходимые трюки да еще и перед зрителями?

Борис Лазаров пришел в цирк девятилетним мальчиком в труппу джигитов, и уже через несколько лет выступал со своим номером. Тогда это была шестерка дрессированных лошадей. С тех пор скакуны - главное увлечение его жизни.

Борис Лазаров, дрессировщик лошадей:

Я работал у Нукзарова. У нас в коллективе работал худрук и дрессировщик Манжели. Когда он дрессировал своих лошадей, я прибегал постоянно к нему помогать. И так научился. У одного что-то взял, у другого...

Подготовка одного номера занимает от недели до нескольких месяцев. Дело в характере животного и в подходе тренера.

Различают жёсткую и мягкую дрессуру. В первом случае дрессировщик показывает силу своего характера – выступает в роли вожака. Второй – более лёгкий – построен на добром отношении и вкусном поощрении.

Борис Лазаров, дрессировщик лошадей:

Я люблю свою работу. Поэтому мне легко. У каждого человека свой метод. Мой метод – только ласка. Большинство животных готовлю только на хлеб, на сахар, на сухари... Ласка, подкормка – только так.



Как найти общий язык с приматами точно знает Андрей Теплыгин. В цирке он с самого рождения. Первая обезьянка появилась у десятилетнего мальчика в подарок от папы, и с тех пор Андрей относится к хвостатым, как к членам семьи.

Андрей Теплыгин, дрессировщик обезьян:

Самое интересное – работать с шимпанзе. Они – как человек, интеллект настолько высокий, что удивляешься. Уже столько лет и все равно, постоянно что-то новое ты открываешь для себя.

Андрей не скрывает, что шимпанзе – опасное животное и может показывать свой крутой нрав. Легче всего работать с капуцинами – это самые разумные приматы из своего подвида. Небольшие обезьянки, настолько общительны и дружелюбны, что даже самцы и самки живут в одной клетке и никогда не ссорятся.

Андрей Теплыгин, дрессировщик обезьян:

А вот именно капуцины похожи на хороших людей. Они очень добрые, у них нет агрессии.

Андрей дрессирует обезьян исключительно лаской. Много времени было потрачено на выяснение их любимого лакомства. Оказалось, что за обычный кусочек миндаля капуцины готовы и петь, и танцевать.

Андрей Теплыгин, дрессировщик обезьян:

У нас будет оркестр с музыкантами из обезьянок. Мы заметили, что если им дать грецкий орех, они начинают стучать, но не все. А Федя это делает постоянно. И вот из-за этой его привычки долбить – он у нас барабанщик. Мы его перестраиваем, дали ему в руки палочки. Это тяжелая работа. Вот он будет идеальный барабанщик. А Кузя хлопает в ладоши – так больше никто не делает.

С чего начинается подготовка очередного номера с четвероногими? С великого терпения, беспредельной любви и огромного труда. Андрей Ильин в цирке уже более тридцати лет и двадцать пять из них дрессирует животных.

Андрей Ильин, дрессировщик собак:

Проходил мимо цирка и увидел объявление: требуются служащие с выездом. А я как раз так хотел из города вырваться! Думаю, как раз для меня, с выездом.

Андрей считает, что есть три основных вида дрессуры: служебный, цирковой и третий – самый легкий!

Андрей Ильин, дрессировщик собак:

Самому ничего не надо делать – собака сама выдает. Думаешь что сделать, а собака сама как выдаст – главное вовремя ее угостить, и она понимает! Бобтейлы умненькие, очень добрые, хорошие. Как няньки! Дети с ними играются как хотят.

О том, что животные и дрессировщик – одна семья, и говорить не приходится. Все свободное время цирковые артисты посвящают своим любимцам – кормят, ухаживают за ними, купают и развлекают. Времени на личную жизнь практически не остается. Фанаты своей работы – они выполняют функции психолога, педагога и вожака стаи. Но бесконечная радость общения с братьями нашими меньшими – это и есть тот толчок, который заставляет войти в звериную клетку и остаться в ней на всю жизнь...