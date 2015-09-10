Медведица с синей головой поразила интернет-пользователей

Новости Канады. Видео с медведицей, голова которой ярко-синего цвета, стало хитом на YouTube после того, как фотограф Аарон Смит заснял зверя в окрестностях города Мишн и выложил ролик в интернет.

Аарон Смит, фотограф:

Она выглядела очень странно. Синий цвет заканчивался в области шеи, как будто медведица окунула голову в краску.

Смит, обеспокоенный состоянием здоровья медведицы, отправил видео в местную зоозащитную организацию. Специалисты заверили, что здоровью хищницы ничего не угрожает, и краска постепенно сойдет.

Напомним, этот инцидент в Канаде далеко не первый случай проявления медведями собственного любопытства.

В конце августа героями новостей стали медведица и пятеро медвежат. Они искупались в надувном бассейне в Нью-Джерси. Происходящее в собственном дворе сняли на камеру владельцы дома. Проказничали незваные гости в течение часа. За это время косолапые успели не только искупаться, но и повозиться со спортивным инвентарём, попытались скатиться с горки и даже покачаться на качелях (видео здесь).