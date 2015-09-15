Медведь забрался в пиццерию и уснул на полке с продуктами

Новости США. Медвежонок заставил понервничать сотрудников пиццерии в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо). Каково было их удивление, когда, придя утром на работу, они увидели на полке спящего зверька.

Сотрудники заведения незамедлительно вызвали спасателей.

Позже выяснилось, что хищник страдает от недоедания, более того, у него ранена лапа. Медвежонок доставлен в ветеринарный центр, где ему предстоит пройти курс восстановления.

Напомним, в конце августа героями новостей стали медведица и пятеро медвежат.

Они искупались в надувном бассейне в Нью-Джерси. Происходящее в собственном дворе сняли на камеру владельцы дома. Проказничали незваные гости в течение часа. За это время косолапые успели не только искупаться, но и повозиться со спортивным инвентарём, попытались скатиться с горки и даже покачаться на качелях (видео здесь).