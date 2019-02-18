Когда перелётные птицы вернутся в центр Беларуси?

В Беловежскую пущу прилетели первые серые гуси и журавли, а значит весна близко. Одиночные пары этих красивых птиц наблюдали на юго-западной окраине Беловежской пущи.

В тот же день в пойме реки Лесная Правая у деревни Селище Большое была замечена большая белая цапля.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – специалист общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» по природоохранным вопросам – Семён Левый.

«Очень далеко летят наши кукушки. В Беларуси они проводят только два месяца в году». Где зимуют птицы?

Когда птицы прилетят в среднюю полосу Беларуси?

Семён Левый, специалист общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» по природоохранным вопросам:

Обычно на юго-западе или на западе страны появляются первые, это могут быть и последние числа февраля, начало марта. У нас это следует ждать, ну, с какой-то задержкой, неделя-две, может быть и больше. Все зависит от того, насколько тёплая погода устоится и исчезнет снег.

Уничтожение гнёзд птиц в Беларуси запрещено с 16 февраля