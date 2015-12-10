Агрессивную белку еле выгнали из школы: она забралась в помещение и покусала людей

Новости США. Агрессивная белка забралась в класс младшей школы в городе Новато, штат Калифорния. Она вскарабкалась по учительнице второго класса и укусила ее за плечо, сообщает CBS News.

Учительница сбросила белку на пол, а та побежала в другой класс...

Шарлотта Миллер, ученица:

Белка выбежала через открытую дверь и укусила другого ученика.

А после перепрыгнула на плечо еще к одному...