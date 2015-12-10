Агрессивную белку еле выгнали из школы: она забралась в помещение и покусала людей
Новости США. Агрессивная белка забралась в класс младшей школы в городе Новато, штат Калифорния. Она вскарабкалась по учительнице второго класса и укусила ее за плечо, сообщает CBS News.
Учительница сбросила белку на пол, а та побежала в другой класс...
Шарлотта Миллер, ученица:
Белка выбежала через открытую дверь и укусила другого ученика.
А после перепрыгнула на плечо еще к одному...
Выгнать белку из класса все же удалось. Сторожу.
К тому времени, когда в школу прибыли специалисты общества гуманитарной помощи, белка уже скрылась на прилегающей к школе территории.
Лиза Блоч, представитель общества гуманитарной помощи:
Это нетипичное поведение для белки. На самом деле за последнее время мы получили несколько сообщений о нападении белок. В районе города Новато уже 8 жертв.
Власти города уже объявили о участившихся случаях нападения белок.
Во всем они винят жителей, которые подкармливают зверьков, после чего белки начинают ассоциировать человека с едой.
Школа разослала предупреждение всем семьям: не кормите диких белок!
Элисон Херманс, представитель общества охраны диких животных:
Если дикое животное понимает, что человек дает ему пищу, то в его голове откладывается то, что абсолютно все люди дают еду. Поэтому, если никто не дает белке еды, то она может стать агрессивной.
Всем жертвам агрессивных белок представляется медицинская помощь. Пока нет никаких фактов, свидетельствующих о том, что у белок было бешенство.
Перевод: Лилия Соломенкова