Экологическое ЧП в Лиде: мор рыбы на центральном водоеме города

Новости Беларуси. Сотни килограммов мёртвой рыбы и ущерб свыше четверти миллиарда рублей. Таков результат экологического ЧП на центральном водоёме города Лида. Сразу после грозы местные жители увидели, как мёртвая рыба стала всплывать на поверхность.

Маргарита Минаева — одна из очевидцев этого неприглядного зрелища. По набережной водоёма женщина каждый день выгуливает своего питомца. И на этот раз на прогулку отправились сразу после сильной грозы. Десятки людей, скопившихся у водоёма, привлекли внимание женщины. Говорит, ещё ни разу не приходилось видеть такого количества мёртвой рыбы.

Маргарита Минаева, жительница Лиды:

Было очень много рыбы, мелкая она была уже мёртвая такая вся, лежала на боку. А которая побольше, ещё была жива. Я не знаю, с чем это связано. Было очень много людей, все стояли, смотрели, но так мы и не узнали, что к чему.

Массовый мор рыбы на центральном водоёме зафиксировали все экстренные службы города. Сразу же после сигнала специалисты выехали на место ЧП. По предварительным подсчётам, в озере находилось несколько сот килограммов мёртвой рыбы.

Евгений Ашаев, заместитель начальника Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

Действительно, зафиксировали мор рыбы. Была вызвана аналитическая лаборатория, отобраны пробы воды. На сегодняшний день проводится проверка и устанавливается причина загрязнения. Ущерб природе причинён более чем на 250 миллионов рублей.

Предварительные результаты лабораторных исследований уже известны. Рыба погибла от нехватки кислорода. Вместе с тем, выявлено и незначительное превышение вредных веществ в водоёме.

Наталья Станкевич, заведующая Лидской межрайонной лабораторией аналитического контроля:

Были проведены исследования, были обнаружены незначительные превышения предельно допустимых концентраций по ливневым коллекторам… Можно сказать о том, что заморные явления носили природный характер. Рядом проходит трасса, был ливень, и смыв нефтепродуктов, взвешенных веществ шёл непосредственно в лидское озеро.

Однако, точку в этом деле, утверждают специалисты, ставить пока рано. На берегу водоёма находится несколько крупных предприятий. Их причастность к экологической проблеме можно будет исключить только после тщательного исследования технологических процессов в тот злополучный день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.