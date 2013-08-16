Новости Беларуси. В ответе за тех, кого не приручили. 16 августа – международный День бездомных животных. В Беларуси по разным подсчётам их около 80 тысяч. В основном, это собаки и кошки, оставленные хозяевами. Причем, приютов, в том числе частных, для братьев меньших, например, в Минске - не больше десятка. А единого закона, который регулировал бы правила обращения с животными, в стране нет.

Людмила Герасимовна день начинает с завтрака. Кошкам. В этом дворе хвостатые живут уже несколько лет. Причем, здесь для них, что называется, ол-инклюзив. Силами жителей ближайших домов кошек даже стерилизовали. Пенсионерка признается – взяла бы домой. Здоровье не позволяет. Остается подкармливать.

Людмила Лыткина, пенсионерка:

Воды выносим, молока, когда есть, кормим, чем можем.

Зоо-защитники утверждают: проблема бездомных животных в Беларуси с каждым годом если не обостряется, то остается неизменной. Каждый год на улицах отлавливают порядка 80 тысяч собак и кошек, у которых нет хозяев. При этом в стране существует всего один государственный питомник. Частные можно пересчитать по пальцам. Да и работают там, в основном, волонтеры.

Наталья Чирина, сотрудник приюта для животных:

Мы не можем спасти всех. Но даже спасение одной кошки или собаки изменит их жизнь. Это очень важно. С начала года нами было спасено 312 животных. И больше 300 животных мы пристроили от хозяев.

Большинство животных, которые попадают в приюты, — были домашними. От них просто отказались хозяева. Причем, в этом случае сами же бывшие владельцы провоцируют животных на агрессивное поведение на улицах. Александр Петрович, к примеру, жалуется. На работу идет с опаской. По пути – место дислокации бродячих собак.

Александр Драчев, пострадавший от укуса собаки:

Когда проходишь сюда, в гардероб, они не дают прохода. Когда, особенно, едят. Они злые. Я постоянно беру с собой что-то, чтобы отбиться. Я не хочу подвергать свое здоровье риску.

Отлов бродячих собак стоит денег. Час работы специалистов – 400 тысяч рублей. При том, что поймать животных за 60 минут – задача сложная. В каждом районе три раза в месяц работает экипаж по отлову. После этого старых хозяев для брошенных питомцев ищут пять дней.

Сергей Кузкин, директор ГП «Фауна города»:

От отлова процентов 20-25 усыпляется в связи с тем, что это агрессивные животные, безнадежно больные или старые. Если животное здоровое, оно находится у нас пока его не заберут.

Единого закона, который регулировал бы правила обращения с бездомными животными в стране до сих пор нет. После обращений зоо-защитников еще в ноябре прошлого года законопроект, который был призван навести порядок в этой сфере, был отозван. Поэтому пока преславутого ответа за тех, кого приручили, – нет. Есть одни вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.