На Гродненщине во время сельхозработ распахали место обитания сусликов. Погибли до 25 зверьков

Новости Беларуси. На Гродненщине во время сельхозработ распахали место обитания уникального вида животных - крапчатого суслика. По данным природоохранной организации, погибли до 25 особей. В 40-х годах этот зверек был широко распространен в Беларуси. Но со временем катастрофически сократил свой ареал, сохранившись лишь в нескольких изолированных местах обитания.

Руководство сельхозпредприятия вину категорически отрицает, как отрицает и обитание на этих землях редкого зверька.

Первыми забили тревогу об исчезновении крапчатого суслика в одном из его крупнейших местообитаний — Кореличском - экологи. Приехали изучить территорию, посмотреть на редкое животное — и никого не обнаружили.

Ольга Лукшиц, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

И место, в котором они обитали и которое было передано под охрану, было распахано. Там был нарушен охранный режим, в связи с чем была оперативно выявлена такая угроза, и это позволило предпринять такие действия, чтобы в дальнейшем такое не повторялось.

Защитники окружающей среды все как один утверждают: суслик был. И обвиняют местное СПК в уничтожении редкого зверька. Но местные жители такому заявлению, мягко говоря, удивлены. Говорят, в районе действительно есть места обитания сусликов, но они далеко от населённых пунктов. А здесь в придорожной полосе грызуна никто не встречал.

А вот Владимир Ракач со зверьками встречался не раз. По работе исколесил весь район. Но чтобы суслик жил буквально в метре от дороги, такого видеть не приходилось.

Владимир Ракач:

В 11-м году дорожные службы начали благоустройство этой территории, были выкорчеваны деревья, кусты, наведён порядок более-менее. Но до этого и после этого никаких сусликов ни я, ни местные жители не видели.

Руководство СПК свою вину категорически отрицает. Говорят, если и был здесь суслик, то после дорожной техники, которая прошлась по придорожной полосе ещё в 2011, уж точно должен был покинуть эти места.

Святослав Олешкевич, и.о. председателя СПК имени Черняховского:

Три года подряд здесь работает техника и никто, я, по крайней мере, ничего не знал.

В любом случае, по данному факту проводится проверка природоохранными организациями. Был суслик или нет, установят специалисты. Если же будет доказано, что уничтожение популяции редкого зверька в Кореличском районе имело место, хозяйству грозит огромный штраф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.