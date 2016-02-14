Под Оршей сотрудники МЧС спасли из-под земли корову и ее недавно родившегося теленка

Новости Беларуси. Под Оршей провели необычную спасательную операцию. Сотрудники МЧС вызволяли буквально из-под земли корову и ее недавно родившегося теленка. Буренка провалилась в подвал. Причем произошло это две недели назад. За это время корова Прося успела родить теленка. Но хозяйка уже двух буренок попросила спасателей о помощи только сейчас.

Он появился на свет в подвале. Но реальный свет увидел лишь сутки спустя. Мама же по кличке Прося белого света не видела полмесяца.

В подвале, куда провалилась отельная буренка, будущая «мать» пролежала «на сохранении» 2 недели.

Наталья Карманова, житель деревни Есипово:

Мы беременные были, ждали. Мы боялись, что теленочка повредим, когда будем вытаскивать.

К временному пристанищу, благо просторному, Прося привыкла быстро. А вот хозяйке, чтобы покормить ее, приходилось каждый раз спускаться под землю с солидными порциями - на завтрак, обед и ужин.

Наталья Карманова, житель деревни Есипово:

Вот так по лестнице. Открою, сена положу и закрою. Пойду все почищу. Все, как положено. Водичку сама слезу, спущу, накормлю.

Заколдованный подвал. Так в шутку прозвали подполье в этом сарае местные жители. Лет 10 назад сюда же провалился конь. Тогда Ретивого, правда, вытащили сами хозяева. На этот раз без помощи спасателей было не обойтись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Курак, начальник Оршанского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:

Проникнуть в подвальное помещение можно было только через крышу. Поэтому пришлось частично демонтировать кровлю здания, шиферную кровлю. Прорезали отверстие. И через него соответственно при помощи подъемного крана подъемный механизм, а дальше обвязали корову стропами и аккуратненько подняли наверх.